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Netflix chystá drsný jihokorejský seriál o cestě na vrchol, kde se nehraje fér. Objeví se v něm i hvězda Hry na oliheň.

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Mladá Min-ja přežila chudé dětství po válce a teď chce dobýt korejský hudební průmysl. Pomáhat jí bude kamarád z dětství Dong-gu, kterého hraje Gong Yoo, u nás známý jako tajemný verbíř ze Hry na oliheň. Netflix teď potvrdil, kdy dobové drama Tantara vyjde. Na co se můžeme těšit?
Netflix chystá drsný jihokorejský seriál o cestě na vrchol, kde se nehraje fér. Objeví se v něm i hvězda Hry na oliheň.

Netflix chystá drsný jihokorejský seriál o cestě na vrchol, kde se nehraje fér. Objeví se v něm i hvězda Hry na oliheň.

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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