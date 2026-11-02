Netflix chystá drsný jihokorejský seriál o cestě na vrchol, kde se nehraje fér. Objeví se v něm i hvězda Hry na oliheň.

Netflix oznámil, že korejský seriál Tantara bude mít premiéru v pátek 11. prosince. Spolu s datem zveřejnil i nový plakát, na kterém se životy hlavních postav točí kolem gramofonové desky. Seriál vyjde celosvětově, takže si ho pustíme i u nás.
Projekt dlouho běžel pod pracovním názvem Show Business a fanoušci
K-dramat ho sledují už od chvíle, kdy padla jména hlavních hvězd. Jde o původní seriál Netflixu, který vyrobila korejská studia Studio Dragon a GTist.
Celý příběh se drží jednoho silného motivu. Lidé, kteří neměli skoro nic, vsadí všechno na sen o velkém úspěchu a nenechají se ničím zastavit.
Foto: Netflix O čem je Tantara?
Děj se odehrává v korejském zábavním průmyslu mezi 60. a 80. lety, v době, kterou oficiální popis líčí jako drsnou a plnou násilí. Hlavní hrdinkou je Min-ja (
Song Hye-kyo), která jako dítě brala jakoukoli práci, jen aby přežila. Nakonec se dostane k hudbě a už ji nepustí.
Po jejím boku stojí kamarád z dětství Dong-gu (
Gong Yoo), který bojuje za její sny stejně urputně jako ona. Z obsluhy v nočním klubu to oba dotáhnou na začínající manažery hvězd. Jejich první svěřenkyní se stane odvážná zpěvačka Min-hui ( Kim Seol-hyun) s podmanivým hlasem.
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Podle korejského webu
Cineplay pojí Min-hui s Min-jou vztah plný lásky i rivality. Do hry vstupuje i Seok Gil-yeo ( Cha Seung-won), největší hitmaker své doby, který dokáže udělat hvězdu z úplného nováčka.
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Soompi připomíná, že na novém plakátu nechybí ani zpěvačka Yang-ja (Lee Ha-nee) a Mal-soon v podání Na Moon-hee. Gil-yeo na něm hraje na saxofon, zatímco Min-hui zpívá naplno. Hudba tu zjevně nebude jen kulisa, ale motor celého příběhu. Foto: Netflix Hvězdy, které táhnou samy o sobě
Gong Yoo si čeští diváci pamatují hlavně jako muže s kartičkami ze
Hry na oliheň, kterou na Kinoboxu hodnotí 81 %. Fanoušci asijských filmů ho ale milují už od zombie jízdy Vlak do Pusanu, která tam má 73 %.
Song Hye-kyo patří k největším hvězdám korejské televize. Netflixu už jednou pomohla k celosvětovému hitu, když v thrilleru
The Glory hrála ženu, která se po letech mstí svým trýznitelům ze školy. Tentokrát ji čeká úplně jiná poloha, místo chladné pomsty ambice a hudba.
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Připomeňme, že Kim Seol-hyun znají fanoušci K-popu jako členku dívčí skupiny AOA. Roli zpěvačky tak hraje někdo, kdo pódium a mikrofon zná z vlastní zkušenosti.
Silná jména jsou i za kamerou. Scénář napsala Noh Hee-kyung, autorka oceňovaných seriálů Our Blues a It's Okay, That's Love, a režie se ujala Lee Yoon-jung, která natočila kultovní romanci Coffee Prince.
Foto: Netflix Kdy vyjde Tantara na Netflixu?
Natáčení začalouž v prosinci 2024 a hotovo bylo zhruba o rok později. Na premiéru se tak čekalo dlouho, Netflix ji ale nakonec umístil těsně před Vánoce.
Korejské drama Tantara bude mít na Netflixu premiéru v pátek 11. prosince. Kdo má rád dobové příběhy plné hudby a velkých emocí, má o program na sváteční večery postaráno. Zdroje: Netflix, Cineplay, Soompi, Kinobox