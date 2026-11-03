Miliony Čechů čeká dražší vodné. Poplatek za kubík podzemní vody má vyskočit ze 2 na 7 Kč

Na vyúčtování za vodu se většina lidí dívá hlavně kvůli konečné částce. Málokdo ví, jestli jeho voda přitekla z přehrady, nebo ji vodárna načerpala z vrtu hluboko pod zemí. Právě na tom by brzy mohlo záležet milionům lidí.
Zatím jde jen o návrh
Zvýšení poplatku zatím nikdo neschválil. Poslanec Karel Tureček (ANO) ho 20. října 2026 při druhém čtení připojil jako pozměňovací návrh k vládní novele zákona o rostlinolékařské péči (sněmovní tisk 48).
Ve třetím čtení může Sněmovna novelu projednat nejdřív 5. listopadu 2026. Pokud ji poslanci přijmou, posoudí ji ještě Senát a nakonec prezident.
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S vyššími příjmy už přitom počítá návrh státního rozpočtu na rok 2027. V kapitole Ministerstva zemědělství je z poplatku 2,0 mld. Kč, zatímco dnes poplatek vynáší asi 0,7 mld. Kč ročně. Národní rozpočtová rada v říjnu 2026 upozornila, že takový příjem v době jejího posouzení neodpovídal platným ani navrhovaným zákonům.
Sazba se nezměnila od roku 2001
Výši poplatku za podzemní vodu stanovil vodní zákon v roce 2001 a od té doby zůstala stejná. Předchozí pokusy o zvýšení neprošly. Turečkův návrh by zavedl jednu sazbu pro všechny odběry podzemní vody.
Účel odběru Platí v roce 2026 Návrh od 1. dubna 2027 zásobování pitnou vodou 2 Kč/m³ 7 Kč/m³ ostatní užití 3 Kč/m³ 7 Kč/m³ Přečtěte si také: Řemeslníci si za zateplení řeknou i o 200 000 Kč. Tuhle fasádu přitom zvládne i kutil
Rok 2027 by byl přechodný. Z vody odebrané v tom roce by se čtvrtina počítala ještě starou sazbou a tři čtvrtiny novou. Poplatek by se nově platil zálohově, podle výše čtvrtletně nebo měsíčně, a naplno by tento režim běžel od poplatkového období 2030.
Poplatek odvádí vodárna
Poplatek platí ten, kdo má povolení k odběru podzemní vody. Provozovatel veřejného vodovodu ho odvádí tehdy, když mu držitel povolení umožnil povolení využívat. Domácnost tedy státu nic přímo neposílá a zdražení by mohla pocítit až ve vodném.
Výnos z vyššího poplatku by vodárnám přímo nešel, byl by to pro ně další náklad. Ten by mohly promítnout do ceny vodného. Z podzemních zdrojů je zásobována zhruba polovina obyvatel, takže jde o miliony lidí.
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Majitelů vlastních studní se změna netýká. Beze změny zůstává i osvobození malých odběrů: na území jedné obce se poplatek neplatí za odběr do 6 000 m³ za rok nebo do 500 m³ v každém měsíci.
Kolik to může dělat doma
Pro představu vezměme domácnost, která ročně spotřebuje 80 m³ vody a celou ji dostává z podzemí. Kdyby vodárna přenesla do ceny celé zvýšení ze 2 na 7 Kč za kubík, zaplatila by taková domácnost za celý rok s novou sazbou nejvýš asi o 400 Kč víc. Jde o horní orientační odhad bez DPH a bez ztrát ve vodovodní síti.
Kdyby vodárna promítla celé zvýšení poplatku do ceny, domácnost se spotřebou 80 m³ podzemní vody ročně by zaplatila bez DPH nejvýš asi o 400 Kč víc. Ilustrační foto. Zdroj: Centre for Ageing Better / Pexels.
Poslanci KDU-ČSL v tiskové zprávě z října 2026 odhadli, že čtyřčlenná domácnost se spotřebou 120 m³ za rok by za stejných předpokladů platila navíc přibližně 600 Kč ročně. Skutečný rozdíl ale bude u každého jiný. Kdo bydlí ve městě, kde se voda z vrtů mísí s vodou z nádrže, pocítí změnu méně než obec odkázaná jen na vrty. Roli hraje i to, kolik vody vodárna čerpá a jak hospodárně funguje.
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Soustav napojených na přehrady se zvýšení přímo netýká. Kdo neví, odkud jeho voda teče, může se zeptat své vodárny.
Proč má podzemní voda zdražit
Nízký poplatek dnes vodárny i firmy svádí, aby čerpaly hlavně podzemní vodu. Ta se přitom obnovuje hůř a v suchu slouží jako rezerva, proto chce návrh odběry přesunout k vodě z řek a nádrží. Ta je dražší: podniky Povodí za ni v roce 2026 účtují od 5,26 Kč/m³ (Povodí Vltavy) po 9,09 Kč/m³ (Povodí Moravy). Cena povrchové vody roste s náklady, kdežto poplatek za podzemní vodu stojí na místě.
Jinak by se dělil i výnos. Dnes ho rovným dílem dostávají kraje a Státní fond životního prostředí. Návrh by fondu ponechal sedminu, šest sedmin by poslal do státního rozpočtu pod Ministerstvo zemědělství a kraje by o svůj podíl přišly. Podle odůvodnění návrhu by ministerstvo z těchto peněz podporovalo boj se suchem, protipovodňová opatření, vodovody, kanalizace a čistírny, a to i dotacemi obcím a vlastníkům vodohospodářské infrastruktury.
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Lidovci vyzývají návrh odmítnout. Vadí jim ztráta příjmů krajů, možný dopad na domácnosti a firmy i vložení změny do zákona o rostlinolékařské péči. „Je žádoucí to zvýšit. I razantně,“ uvedl naopak pro Seznam Zprávy Petr Wawrosz, ekonom České zemědělské univerzity. K narovnání cen podzemní a povrchové vody vyzval už v únoru 2026 i ředitel SOVAK Vilém Žák.
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