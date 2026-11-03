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Miliony Čechů čeká dražší vodné. Poplatek za kubík podzemní vody má vyskočit ze 2 na 7 Kč

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Na vyúčtování za vodu se většina lidí dívá hlavně kvůli konečné částce. Málokdo ví, jestli jeho voda přitekla...
Miliony Čechů čeká dražší vodné. Poplatek za kubík podzemní vody má vyskočit ze 2 na 7 Kč

Miliony Čechů čeká dražší vodné. Poplatek za kubík podzemní vody má vyskočit ze 2 na 7 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 09:04

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