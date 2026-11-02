Love Island zná své vítěze: Dva miliony korun si odvážejí Cynthia a Jakub

Výhru dva miliony korun si odvážejí Cynthia a Jakub. „Absolutně jsem nečekala, že bychom mohli vyhrát. Věděla jsem, že si v Love Islandu mohu najít lásku, a s tím jsem i do této show šla, ale rozhodně jsem nečekala, že bych mohla i vyhrát. Je to krásný pocit, a ještě si to pořádně ani neuvědomuji, ale mám z toho radost a moc všem divákům děkuji,“ prozradila Cynthia Tóthová bezprostředně po vítězství.
Její partner Jakub Hrnčíř ji doplnil: „Sdílím stejné pocity jako Cynthia. Je to naprosto neuvěřitelné. Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří pro nás hlasovali. Je to skvělé, mockrát děkujeme.“
Šestá série Love Island Česko & Slovensko se zařadila mezi nejintenzivnější ročníky této populární reality show. Finálový večer zahájil videoklip na hit „Love is in the Air“ v podání tří finálových párů.
Moderátorka Zorka Hejdová následně přivítala bývalá srdíčka, která se znovu vrátila na ostrov lásky a společně zaplnila balkon vily. Mezi hosty nechyběli ani Julie s Pepem, kteří sice show opustili před branami finále, ale své přátele dorazili podpořit osobně.
Na finále přijely rodiny
Slavnostního vyvrcholení se přímo na místě zúčastnili také rodinní příslušníci finalistů a účastníci předchozích ročníků. Zorka vyzpovídala stálice Love Islandu: novomanžele a moderátory letošního Love Castu Kiki a Traba, Denisu a Kryštofa, kteří si řekli ano dokonce dvakrát, či rodiče Lauru a Martina. Na ostrově nemohli chybět ani vítězové loňské řady Patricie s Honzim.
Finálové páry ve složení Cynthia s Jakubem, Viki s Honzou a Amélie s Ondřejem si připomněly zásadní milníky své cesty, dočkaly se emotivních vzkazů od svých nejbližších a přečetly si zamilované dopisy. Dojetí vyvrcholilo u Viki a Honzy, když Honza na závěr svého listu vytáhl prstýnek jako symbolický slib společné budoucnosti.
Třetí byli Viki s Honzou
Závěrečné hlasování diváků pak rozhodlo o tom, že se na stupních vítězů na třetím místě umístili Viki s Honzou. Ve finálovém souboji o titul se pak vítězným párem stali Cynthia a Jakub, kteří si poradili i s tradiční zkouškou důvěry s obálkami. Cynthia si vylosovala finanční odměnu dva miliony korun a bez váhání zvolila lásku. Finálový večer následně vyvrcholil společným tancem.
„Letošní série byla pořádná jízda, plná dramat až do úplného konce. Myslím, že každý rok překvapujeme i sami sebe a každý rok nás překvapí i sami soutěžící, jaké příběhy dokážou napsat. Jsme neskutečně šťastni, že i letos nakonec vyhrála láska a že ze show vzešlo hned několik krásných párů, které, doufám, spolu vydrží na věky věků,“ zhodnotila letošní řadu showrunnerka Kateřina Pavlík.
Na její slova navázala moderátorka Zorka Hejdová: „Tato série byla úplně jiná než ty předchozí, byla opět výjimečná, nabídla nečekané zvraty a dramata, jaká jsme v show dosud nikdy neměli a nemuseli řešit. Byla tedy velmi pikantní, ale zároveň přinesla spoustu lásky. Mám obrovskou radost z vítězství Cynthie a Jakuba, kteří byli ze svého úspěchu v šoku, a pevně věřím, že jim láska vydrží.“
Zdroje: TV Nova