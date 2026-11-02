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Love Island zná své vítěze: Dva miliony korun si odvážejí Cynthia a Jakub

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Ve velkém finále Love Island Česko & Slovensko si všechny tři finálové páry připomněly svou cestu soutěží a přečetly si dojemné sliby. O konečném pořadí i vítězné dvojici rozhodli diváci hlasováním.
Love Island zná své vítěze: Dva miliony korun si odvážejí Cynthia a Jakub

Love Island zná své vítěze: Dva miliony korun si odvážejí Cynthia a Jakub

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 20:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

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