Staré kuchyňské dózy nabývají na ceně. Za tento běžný typ sběratelé platí 3 000 Kč

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Když nahlédnete do vzpomínek na prvorepublikové či meziválečné kuchyně, téměř jistě se vám vybaví pohled na úhledně seřazené porcelánové dózy s jemnými motivy růží či chrp. Řeč je o ikonických kuchyňských sadách na koření, mouku, cukr či krupici z dílny proslulé porcelánky Haas & Czjzek. Tyto nádoby z litého bílého porcelánu zdobené jemnými obvodovými linkami a tištěnými květinovými vzory nebyly jen praktickým pomocníkem pro ukládání surovin, ale i opravdovým srdcem celé místnosti. Každá hospodyňka byla tehdy pyšná, když mohla mít na poličce ucelenou řadu těchto estetických skvostů, které dýchaly domovem.
Příběh české porcelánové legendy z Horního Slavkova
Příběh téhle jedinečné krásy se začal psát již v roce 1792 v Horním Slavkově na Sokolovsku, kde vznikla vůbec první porcelánka v Čechách. Slavná značka Haas & Czjzek pak oficiálně spatřila světlo světa roku 1867 spojením Georga Haase a Johanna Baptisty Czjzeka. Mezi lidmi i v inzerátech dodnes přežívá mýtus, že výroba sídlila ve Slavkově u Brna, realita je však taková, že tento věhlasný porcelán vznikal výhradně na západě Čech.
V první polovině 20. století, zejména v období secese a art deca mezi lety 1900 a 1938, chrlila manufaktura do českých domácností nádobí neskutečné řemeslné úrovně, které dokonale spojovalo užitnou hodnotu s nadčasovou elegancí. Pro mnohé rodiny se tyto sady staly nejen praktickým vybavením, ale i hrdostí celé domácnosti.
Detektivka na půdě: Jak poznat, že držíte v ruce opravdový skvost
Jak bezpečně poznat, že právě vaše stará sada po prababičce pochází z této slavné dílny? Klíčový důkaz najdete na spodní straně nádob. Vyhledávané kousky jsou značeny charakteristickou zelenou spodní nebo podglazurní značkou se dvěma zelenými smrčky a logem výrobce. Nenechte se však zmást raženým letopočtem 1792 pod logem – ten neoznačuje rok výroby konkrétní dózy, ale rok založení manufaktury.
O tom, zda máte v ruce cenný poklad, pak rozhoduje především technický stav. Sběratelé a znalci se shodují, že u tohoto typu porcelánu hraje klíčovou roli kompletnost a zachovalost. Jak uvádějí uznávaní experti na oceňování starožitností Zdeněk Knápek a Marek Mahler ve svých odborných publikacích: „Sériový užitkový porcelán z první poloviny 20. století nelze zaměňovat s unikátními ručně malovanými šálky z 19. století. Hlavním určujícím kritériem hodnoty kuchyňských dóz z 20. století je jejich ucelenost, absence mikroprasklin v glazuře a zachovalost dekorativních linek.“
Dnešní sběratelská hodnota: Kolik vám sada vynese a kde ji prodat?
Zatímco za první republiky šlo o běžné vybavení domácností, dnes jejich cena mezi milovníky retro stylu a sběrateli stoupá. Pokud vlastníte kompletní 10 až 12dílnou sadu obsahující velké dózy na mouku či cukr i malé kořenky s originálními víčky a bez jediného oštěpu, její tržní hodnota se na aukčních portálech pohybuje mezi 1 800 Kč až 3 300 Kč. Jakmile však chybí víčka nebo jsou dózy prasklé, hodnota celku dramaticky klesá na zlomkových 100 až 300 Kč za jednotlivý kus.
To potvrzuje i autentický komentář jednoho z prodejců z aukčního portálu Aukro: „Na půdě jsme našli starou porcelánovou sadu dóz na koření. Když je sada kompletní a nemá oštípaná víčka, prodá se na Aukru do tří tisíc. Jakmile ale chybí dvě víčka nebo je kořenka prasklá, nikdo to nechce ani za pět stovek, protože lidi to chtějí na chalupu jako dekoraci v celku.“
Máte doma na chalupě nebo v krabici na půdě podobný poklad po předcích? Než ho nabídnete v bazaru, pečlivě zkontrolujte všechna víčka a značky na spodní straně. Nejlepší cestou k prodeji bývají specializované aukční portály nebo prověřené aukční domy zaměřené na starožitnosti. Našli jste při úklidu staré porcelánové dózy i vy, nebo vám stále dělají radost v kuchyni?
Zdroje článku: porzellanstrasse.de, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková