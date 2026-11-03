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Staré kuchyňské dózy nabývají na ceně. Za tento běžný typ sběratelé platí 3 000 Kč

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Vybavujete si ještě tu neopakovatelnou vůni babiččiny kuchyně, kde nad kamny trůnila nádherná souprava elegantních porcelánových nádobek? To, co před lety sloužilo jako běžné vybavení každé poctivé domácnosti a později skončilo zapomenuté v krabici na půdě či chalupě, se dnes stává vyhledávaným sběratelským klenotem. Pokud máte doma celou sadu v dokonalém stavu, můžete za ni od sběratelů dostat nečekaně pěknou sumu!
Staré kuchyňské dózy nabývají na ceně. Za tento běžný typ sběratelé platí 3 000 Kč

Staré kuchyňské dózy nabývají na ceně. Za tento běžný typ sběratelé platí 3 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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