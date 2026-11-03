Základní těsto na palačinky. Toto je jediný správný recept

Proč se palačinky často nepovedou
Palačinky patří k nejoblíbenějším pokrmům české kuchyně. Jsou rychlé, univerzální a můžete je připravit nasladko i naslano. Přesto se stává, že i zkušeným kuchařům se občas nepovedou. Problém většinou tkví v konzistenci těsta, nevhodné teplotě při smažení nebo špatně zvolené pánvi.
Základní těsto na palačinky se skládá jen ze čtyř ingrediencí – mléka, mouky, vajec a špetky soli. Zdánlivá jednoduchost ale může být zrádná. Těsto musí být akorát tekuté a dokonale hladké, bez moučných hrudek. K tomu pomůže síto a správný postup při míchání.
Jak na správnou konzistenci těsta
Začněte tím, že si do větší mísy prosejete mouku a smícháte ji se špetkou soli. Zvlášť si vyšlehejte vejce s mlékem. Tekutou směs pak postupně a za stálého míchání přilévejte k mouce. Tento postup zabrání vzniku hrudek a těsto bude krásně hladké.
Volte výhradně hladkou mouku. Polohrubá se na pánvi špatně rozlévá a hůře se s ní manipuluje. Po vymíchání nechte těsto odpočinout minimálně půl hodiny v chladničce. Mouka potřebuje čas, aby nabobtnala, a tento krok výrazně ovlivní výslednou kvalitu palačinek.
Cukr do těsta ano, nebo ne?
Mnoho receptů doporučuje přidat do těsta cukr. Zamyslete se ale nad tím, jestli ho skutečně potřebujete. Pokud připravujete sladkou variantu s náplní, která je sama o sobě sladká, cukr v těstě není nutný. Navíc během smažení rychleji karamelizuje, což zvyšuje riziko připálení palačinek.
Jakou pánev použít
Na smažení palačinek se nejlépe hodí pánve s nízkými okraji. Rozhodující je ale materiál. Nejlepší volbou je nerezová pánev. I když se může zdát, že právě na nerezu se bude těsto přichytávat, opak je pravdou. Těsto se na něm krásně rozlije a rovnoměrně opeče. Pokud nerezovou pánev nemáte, není nutné ji kvůli palačinkám pořizovat, ale určitě se vyplatí.
Co se týče tuku na smažení, zapomeňte tentokrát na olej nebo máslo. Nejlepší výsledky dosáhnete se sádlem. Na každou palačinku stačí asi půl lžičky, kterou rozlijete po celém dně pánve.
Suroviny
- mléko – 250 ml
- hladká mouka – 140 g
- vejce – 2 ks
- sůl – špetka
- olej na smažení
Postup přípravy
- Mouku prosejte do větší mísy a smíchejte se špetkou soli.
- V jiné nádobě rozmíchejte vejce s mlékem.
- Tekutou směs pomalu a za stálého míchání přilévejte do suché směsi.
- Vše řádně promíchejte a mísu s těstem vložte asi na třicet minut do chladničky.
- Na pánvi rozehřejte asi půl lžičky sádla a rozlijte ho po celém dně.
- Až bude pánev dostatečně horká, nalijte jednu malou naběračku těsta.
- Okamžitě začněte hýbat pánví na všechny strany, aby se těsto dobře rozlilo.
- Stáhněte plamen na polovinu a smažte palačinku z obou stran dozlatova.
- Opakujte, dokud nevyčerpáte všechno těsto.
Tipy pro dokonalé palačinky
Klíčem k úspěchu je správná teplota pánve. Pokud je příliš studená, těsto se špatně rozlévá a palačinka bude tlustá. Naopak přehřátá pánev způsobí rychlé připálení. Ideální je střední až mírně vyšší teplota, kterou po nalití těsta snížíte na polovinu.
Dalším důležitým faktorem je rychlost. Jakmile nalijete těsto na pánev, musíte okamžitě začít hýbat pánví, aby se těsto rovnoměrně rozlilo. Pokud váháte, těsto začne tuhnout a palačinka nebude mít správný tvar.
Hotové palačinky podávejte se sladkou nebo slanou náplní podle chuti. Klasikou je marmeláda, tvaroh s cukrem, šlehačka s ovocem nebo špenát se sýrem. Možností je nespočet a každá rodina má své oblíbené kombinace.
Zdroje článku: nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková