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Základní těsto na palačinky. Toto je jediný správný recept

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Příprava palačinek vypadá jednoduše, ale v praxi se často setkáváme s tím, že se těsto trhá, palačinky se připalují nebo nejdou otočit. Přitom stačí dodržet pár základních pravidel a výsledek bude dokonalý.
Základní těsto na palačinky. Toto je jediný správný recept

Základní těsto na palačinky. Toto je jediný správný recept

Zdroj: pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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