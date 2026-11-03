Ukradli mu život, teď jim zničí ten jejich. Hofmann v novém thrilleru Oneplay vyrazí proti šíbrům z devadesátek

Seriálový
thriller Věřitel režiséra Jana Pachla (Oktopus, Volha) vzniká pro Oneplay podle původního scénáře Ondřeje Gabriela (Bez vědomí, Gerta Schnirch) a Tomáše Vávry (filmy a série Vyšehrad, Štěstíčku naproti) v dramaturgii Tomáše Feřteka (Ochránce) a Martiny Kinské. Kreativním producentem je Michal Reitler. Kromě Martina Hofmanna si v seriálu o chladnokrevné pomstě zahrají také Kristina Svarinská, Tomáš Jeřábek, Přemysl Bureš, Petr Lněnička, Lukáš Příkazký, Martin Dejdar, Barbora Bezáková a Martin Stropnický. Tři výrazné osobnosti a jedna pomsta
„Stál jsem moc o to, aby se nám podařilo propojit tři výrazné hlasité osobnosti. Martina Hofmanna, režiséra Honzu Pachla a scenáristu Ondřeje Gabriela. A aby měli do čeho zakrojit. Přinášíme příběh hrdiny, který musel vzít spravedlnost do vlastních rukou, protože tam kde se policie, politika a podnikání spojí v organizované zlo, a drtí obyčejné lidi, nesmí člověk zůstat stranou. A je jedno, jestli se to stalo v osmdesátkách, devadesátkách, nebo se to děje v současnosti. Martin se vrací, aby podlost srazil na kolena. Ať to stojí, co to stojí,“ prozradil kreativní producent Věřitele, ředitel vývoje Skupiny Nova Michal Reitler.
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„Každému z nás se v životě stalo něco, za co jsme se chtěli pomstít. Což je v pořádku, odpuštění se dneska strašně přeceňuje. Určitě jsou věci, které se odpustit nedají a ani nemají. Jenže ne každá křivda za pomstu opravdu stojí. Ne každá pomsta je spravedlivá. Někdy je těžké to dopředu poznat,“ doplnili scenáristé Ondřej Gabriel a Tomáš Vávra.
Zároveň si pochvalují spolupráci s dramaturgy Tomášem Feřtkem a Martinou Kinskou.
„Oba jsou sami zkušení scenáristé s výjimečným citem pro vyprávění a k autorům přistupují s respektem, protože sami vědí, jaké to je.“ O čem je seriálový thriller Věřitel?
Bouřlivé
devadesátky. Trojice všemi mastmi mazaných šíbrů s krytím u policie i ve světě politiky vesele tuneluje obří projekt výstavby rodinných domů. Nezastaví se před ničím, ani před vraždou. Z ciziny se však vrací tajemný emigrant Robert Winter, který s nimi má nevyřízené účty z dávné minulosti.
Tenkrát ho připravili o domov, svobodu, životní lásku a málem i o život. Teď za to zaplatí. Kromě pomsty má však Winter v rukou i moc zachránit stovky lidí, kteří žijí podobný sen, jaký měl kdysi on – sen o vlastním bydlení. S důvěrou se totiž nekšeftuje.
Foto: TV Nova Oko za oko, zub za zub a život za život
Martin Hofmann v příběhu ztvární emigranta Roberta Wintera, který strávil patnáct let v Itálii a Francii a má za sebou i zkušenost z Cizinecké legie. Robert je gentleman západního střihu s citem pro společenskou konverzaci a dobře mířenou ránu, jehož srdce hoří pro pomstu. Jeho bývalí kumpáni mu ukradli život, on teď chce na oplátku zničit ty jejich. Jeho mladší verzi ztvární Matěj Šumbera.
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Robertovu osudovou lásku, dnes šéfredaktorku vlivného lifestylového magazínu Annu Verbířovou, hraje Kristina Svarinská. Jako dvojice dávných Robertových kamarádů Eduarda a Zdeňka, kteří dokázali vydělávat ve velkém už za minulého režimu a nyní jsou váženými občany, se představí
Petr Lněnička a Tomáš Jeřábek.
Jejich všehoschopný muž na špinavou práci je Elmar Landsman v podání Přemysla Bureše. Významnou roli v Robertově příběhu jako dávní spoluvězni z komunistického lágru sehrají
Martin Dejdar a Martin Stropnický. Noirový příběh s nekonečnými zvraty a temnou atmosférou
„Vidět Neapol a zemřít. Tento citát by sice mohl vyjít z úst hlavního hrdiny Wintera, ale pro tentokrát ho použiji já sám. Minisérie Věřitel pro mě totiž představuje všechno, co jsem si kdy chtěl jako režisér natočit. Originální napínavý příběh s nekonečnými zvraty, oduševnělé postavy z masa a kostí a k tomu temnou atmosféru Prahy devadesátých let, v jejíchž kulisách se snoubí něha s krutostí. Na něco takového jsem čekal setsakra dlouho,“ řekl Jan Pachl, držitel Českého lva za nejlepší televizní seriál Volha.
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„Kdo jiný by měl natočit skoro až noirový příběh o lásce a zradě z oblíbených osmdesátek a devadesátek než Honza Pachl. Můžeme se těšit na pořádně ostrou jízdu. Natáčíme v Praze a okolí od srpna do listopadu a je zajímavé, že autentické lokace se u nás dají stále najít,“ uvedl ještě producent Punk Film Ondřej Beránek. Zdroje: Oneplay