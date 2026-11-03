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Ukradli mu život, teď jim zničí ten jejich. Hofmann v novém thrilleru Oneplay vyrazí proti šíbrům z devadesátek

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Oceňovaný režisér Jan Pachl natáčí pro Oneplay šestidílnou sérii Věřitel, která diváky vrátí do divokých devadesátek i tuhých osmdesátých let. V hlavní roli emigranta vracejícího se domů a toužícího po pomstě se představí Martin Hofmann. Natáčení probíhá v Praze, Plzni a Středočeském kraji. Na filma
Ukradli mu život, teď jim zničí ten jejich. Hofmann v novém thrilleru Oneplay vyrazí proti šíbrům z devadesátek

Ukradli mu život, teď jim zničí ten jejich. Hofmann v novém thrilleru Oneplay vyrazí proti šíbrům z devadesátek

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 08:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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