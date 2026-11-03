Microsoft Edge ukrývá 6 funkcí, které většina lidí nikdy nezapne. Přitom jsou v nastavení už roky a čekají na své využití

Důvodem není existence tajného menu nebo nějakého hackerského triku. Problém je mnohem prostší: Microsoft tyto funkce nezobrazuje přímo v hlavním rozhraní Edge. Některé se skrývají za speciální adresou, jiné vyžadují přihlášení a další je nutné ručně zapnout. V redakci Mobify jsme prošli aktuální verzi prohlížeče Edge a ověřili, kde jednotlivé funkce najdete, co umějí a proč na ně běžný uživatel nemusí narazit. Výsledek? U pěti ze šesti funkcí bylo potřeba provést další krok, například je ručně aktivovat nebo otevřít přes adresní řádek. Žádná z nich se totiž běžně nenabízí jako součást úvodního nastavení po čisté instalaci.
Workspaces: oddělené světy pro práci a volný čas
Workspaces jsou funkcí Edge určenou pro organizaci práce. Umožňují rozdělit otevřené karty do samostatných skupin podle projektů nebo činností. Pokud pracujete na několika úkolech současně a nechcete mít v jednom okně desítky karet, můžete mezi jednotlivými pracovními prostory přepínat a udržovat si v nich pořádek.
Háček je v tom, že dostupnost funkce může záviset na verzi prohlížeče a přihlášení k účtu Microsoft. V podporovaných verzích ji lze najít prostřednictvím nabídky pro správu karet a volby „Create new workspace“. Pokud chcete pracovní prostory synchronizovat mezi zařízeními, zkontrolujte také nastavení synchronizace v části Settings → Profiles → Sync.
Starší návody na internetu popisují Workspaces jako prostředí pro sdílení pracovních prostorů a spolupráci s dalšími lidmi. Tyto možnosti se však mohou lišit podle aktuální verze služby. Podle dokumentace Microsoftu je proto vhodné ověřit si, které funkce jsou v současné verzi skutečně dostupné.
Vertikální karty a rozdělená obrazovka
Vertikální karty přesouvají seznam otevřených stránek z horní lišty do postranního panelu vlevo. Pokud máte otevřených dvacet nebo více karet, může to výrazně usnadnit orientaci. Místo úzkých proužků s téměř nečitelnými názvy vidíte stránky pod sebou a snáze mezi nimi přepínáte. Funkce je v Edge dostupná už řadu let. Zapnout ji můžete prostřednictvím nabídky karet, kde hledejte volbu „Turn on vertical tabs“. Přestože jde o zavedenou funkci, výchozím uspořádáním zůstávají u mnoha uživatelů karty v horní části okna.
Rozdělená obrazovka (split screen) řeší jiný problém: umožňuje zobrazit dvě webové stránky vedle sebe v jednom okně, takže je můžete porovnávat bez neustálého přepínání mezi kartami. Edge tuto funkci nabízí už od verze 117 a její dostupnost se může lišit podle platformy nebo nastavení zařízení. Ve firemním prostředí ji může správce vypnout pomocí zásady SplitScreenEnabled, což vysvětluje, proč ji někteří uživatelé na pracovním počítači nenajdou.
Důležitý je také kontext: podobnou funkci dnes nabízí i Chrome. Nejde tedy o výsadu Edge, ale o nástroj, který může být v některých situacích pohodlnější než práce s několika samostatnými okny.
IE mode: kompatibilní most, ne retro kuriozita
Samostatná aplikace Internet Explorer 11 skončila v červnu 2022. Řada firemních systémů, interních portálů a starších webových aplikací však stále závisí na technologiích, které moderní prohlížeče nepodporují. Microsoft proto zachoval v Edge takzvaný IE mode, který umožňuje otevírat vybrané stránky pomocí kompatibilního vykreslovacího jádra. Jeho podporu plánuje zachovat minimálně do roku 2029 a případné ukončení chce oznámit s ročním předstihem.
Na běžném domácím počítači bývá IE mode ve výchozím nastavení vypnutý. Nastavení najdete na adrese edge://settings/defaultBrowser v části věnované kompatibilitě s Internet Explorerem. Po povolení můžete určit, které stránky se mají v tomto režimu otevírat. V některých případech může být nutné také restartovat prohlížeč.
Chrome ani Firefox nenabízejí přímo srovnatelný vestavěný režim kompatibility s Internet Explorerem. Pro uživatele, kteří potřebují přistupovat ke starším firemním aplikacím nebo webům, tak může být IE mode jedním z hlavních důvodů, proč dát přednost právě Edge.
Surf a Edge Flags: easter egg a laboratoř v jednom prohlížeči
Edge Surf je vestavěná hra, kterou Microsoft zpřístupnil ve stabilní verzi prohlížeče v květnu 2020. Připomíná známou hru s dinosaurem v Chromu, ale nabízí více možností: několik herních režimů, podporu gamepadů a funkce přístupnosti. Spustíte ji zadáním adresy edge://surf do adresního řádku. V některých situacích se k ní můžete dostat také prostřednictvím offline stránky, když není dostupné internetové připojení. Přestože je hra v prohlížeči už několik let, v hlavním menu ji nemusíte vůbec najít.
Edge Flags představují úplně jiný typ funkcí. Po zadání adresy edge://flags se otevře experimentální rozhraní, ve kterém lze zapínat a vypínat různé testovací funkce ovlivňující chování prohlížeče. Nejde o běžné nastavení určené všem uživatelům. Microsoft tyto experimenty zpřístupňuje především vývojářům a pokročilejším uživatelům.
Nabídka dostupných přepínačů se průběžně mění podle verze Edge. Některé experimenty mohou způsobit nestabilitu, problémy se zobrazením stránek nebo jiné nežádoucí chování. Ve firemním prostředí může správce přístup k těmto možnostem omezit pomocí zásady FeatureFlagOverridesControl. Pro uživatele, kteří rádi zkoušejí nové technologie, však jde o způsob, jak se dostat k funkcím, které se do běžného rozhraní ještě nedostaly.
Bonus: Microsoft Rewards jako věrnostní vrstva nad prohlížečem
Microsoft Rewards stojí trochu stranou, protože nejde přímo o funkci prohlížeče, ale o věrnostní program propojený s účtem Microsoft. V Česku je oficiálně dostupný a umožňuje získávat body například za vyhledávání prostřednictvím Bingu nebo plnění nabízených úkolů a kvízů.
Možnosti získávání bodů i nabídka odměn se liší podle regionu a mohou se v průběhu času měnit. Microsoft proto negarantuje, že budou v českém katalogu vždy dostupné konkrétní odměny nebo partneři. Přesto jde o službu, kterou řada uživatelů Edge přehlíží, ačkoli ji mohou využívat při běžném používání vyhledávače Bing.
Šest funkcí, které mohou používání Edge zpříjemnit, ale ne všechny jsou na první pohled viditelné. Některé najdete v nabídce, jiné vyžadují přihlášení nebo zadání speciální adresy. Právě proto o nich řada uživatelů neví. Stačí přitom několik jednoduchých kroků a prohlížeč, který mnozí vnímají jen jako součást Windows, může nabídnout mnohem více možností.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda