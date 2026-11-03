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Bohuš Matuš promluvil o podvodu na jeho maminku. Přišla o 73 tisíc, reakce banky ho pořádně rozčílila

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Dennívýzva
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Zpěvákova matka přišla o příspěvek na péči kvůli falešnému bankéři. ČSOB reklamaci zamítla.
Bohuš Matuš

Bohuš Matuš

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 09:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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