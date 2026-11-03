Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Pacienti přicházejí s diagnózou od umělé inteligence. Lékaři varují před chybou, která může zkomplikovat léčbu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Praktičtí lékaři se v ordinacích stále častěji setkávají s pacienty, kteří si před návštěvou nechali vysvětlit potíže umělou inteligencí. Přesvědčivá odpověď ale nemusí znamenat správnou diagnózu a slepá důvěra v ni může vést i k odkládání vyšetření. Samotní praktici přitom nové nástroje neodmítají. Vidí v nich pomoc s administrativou i přípravou podkladů, odpovědnost za léčbu však dál zůstává na skutečném lékaři.
AI ilustrace. Nezobrazuje konkrétní osoby, výrobky ani zdravotnické zařízení.

AI ilustrace. Nezobrazuje konkrétní osoby, výrobky ani zdravotnické zařízení.

Zdroj: generováno chatgpt
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 09:09

Reklama
Další články z Trendy Život
Jedna operace může vyřešit dva problémy se zrakem. U šedého zákalu už rozhoduje i výběr čočky
Jedna operace může vyřešit dva problémy se zrakem. U šedého zákalu už rozhoduje i výběr čočky
Egypt od ledna znovu zdraží turistická víza. Češi zaplatí téměř 800 korun, někde i více
Egypt od ledna znovu zdraží turistická víza. Češi zaplatí téměř 800 korun, někde i více

Češi, kteří plánují dovolenou v Egyptě na rok 2027, musí počítat s dalším výdajem. Od 1. ledna se základní...

Na první pohled citron nebo avokádo. Češi si oblíbili erotické pomůcky, které překvapují vzhledem
Na první pohled citron nebo avokádo. Češi si oblíbili erotické pomůcky, které překvapují vzhledem

Erotické pomůcky stále častěji připomínají předměty, které by v jejich nabídce čekal málokdo. Vedle motivů...

V Ulici se schyluje k velkému zvratu. Patrik chce zpět Veroniku, jenže jeho nevěra má mnohem vážnější následky
V Ulici se schyluje k velkému zvratu. Patrik chce zpět Veroniku, jenže jeho nevěra má mnohem vážnější následky

První listopadový týden přinese v seriálu Ulice další komplikace ve vztazích i nečekané střety. Patrik se...

Stropnický po letech prolomil rodinné mlčení. S bývalou ženou našel cestu k usmíření, s dcerou Kordulou dál čeká
Stropnický po letech prolomil rodinné mlčení. S bývalou ženou našel cestu k usmíření, s dcerou Kordulou dál čeká

Herec a bývalý ministr Martin Stropnický se krátce před sedmdesátými narozeninami ohlédl za svým soukromým...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

Všechny články tohoto autora →
Trendy Život
Další články z kategorie Zdravotnictví
Zobrazit více
ZprávyDomácíZdravotnictví
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.