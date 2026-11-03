Slaná bramborová buchta je výborná k bramboračce i jako jednoduchá domácí večeře z běžných surovin

Když venku přituhne a člověk by si k večeři dal něco teplého, sytého a nekomplikovaného, bramborová buchta je dobrá volba. Hodí se i jen tak k talíři bramboračky. Počítejte s tím, že těsto musí vykynout, takže to není práce na posledních deset minut, jinak je ale recept obyčejný v tom nejlepším smyslu. Stojí na běžných surovinách a díky bramborám zůstane těsto pěkně vláčné. U nás se nejvíc osvědčila verze s česnekem, majoránkou a pomaštěným povrchem, který v troubě chytne hezkou zlatavou barvu.
Na téhle buchtě mám rád, že se netváří slavnostně. Žádné pečení, u kterého člověk hlídá každý okraj a krájí porce skoro podle pravítka. Je to prostě
jídlo na normální den. Nakrájí se na kostky, položí doprostřed stolu a bere si ten, kdo má hlad. Nejlepší je ještě trochu vlažná. Třeba jen s hrnkem podmáslí, nebo vedle misky . Přesně takhle se u nás objevuje nejčastěji. bramboračky
Funguje hlavně díky tomu, že
brambory udrží v těstě vlhkost. Buchta pak není suchá ani druhý den, což u slaných placek podobného typu nebývá samozřejmost. Někdo do ní dává brambory syrové, někdo kombinuje syrové s vařenými. Já se většinou držím vařených. Těsto je s nimi klidnější, lépe se roztírá po plechu a člověk nemusí tolik řešit, kolik vody brambory pustí.
Můj tip zní: Mouku klidně rozdělte napůl mezi hrubou a polohrubou. Buchta je potom jemnější, ale pořád má ten obyčejný domácí ráz, kvůli kterému stojí za to ji péct. Recept na tradiční slanou bramborovou buchtu
Doba přípravy: zhruba 25 minut Kynutí na plechu: asi 60 minut Délka pečení v troubě: asi 30 minut Teplota pečení: 250 °C Počet porcí: přibližně 8 až 10 porcí Ingredience pro přípravu 500 g hrubé mouky nebo směsi hrubé a polohrubé půl na půl 500 ml vlažného mléka 25 g čerstvého droždí 2 ks vařených brambor ve slupce, oloupaných a nastrouhaných 1 ks vejce 3 stroužky česneku 1 až 2 lžičky sušené majoránky 1,5 lžičky soli 1/2 lžičky mletého pepře 2 lžíce sádla do těsta nebo na plech 1 až 2 lžíce sádla nebo oleje na potření během pečení Postup přípravy poctivé slané bramborové buchty
1. Do menší misky nalijte část
vlažného mléka, rozdrobte do něj droždí a přisypte trochu mouky. Promíchejte a nechte kvásek vzejít. V teplejší kuchyni mu obvykle stačí kolem 10 minut.
2. Zatím oloupejte
vařené brambory a nastrouhejte je. Najemno, nebo nahrubo, podle zvyku. Já je dávám najemno, protože se v těstě lépe ztratí a buchta pak nemá větší bramborové kousky.
3. Do velké mísy nasypte
mouku, přidejte sůl, pepř, majoránku, prolisovaný česnek, nastrouhané brambory, vejce a hotový kvásek. Dolijte zbytek mléka a přidejte také 2 lžíce sádla. Vypracujte těsto
4. Mělo by být hladší, spíš husté, ale pořád roztíratelné. Nemá téct jako lívancové těsto, zároveň by nemělo stát v míse jako těsto na sladké kynuté buchty. Když je příliš tuhé, dolijte trochu mléka. Když se rozlévá, přisypte lžíci mouky.
Jihočeská litina z bramborového těsta: Slaná kynutá buchta s vůní česneku a majoránky
5. Plech vymažte
sádlem a těsto do něj rozetřete pokud možno rovnoměrně. Pomůže navlhčená stěrka, někdy je nejrychlejší použít ruku. Nedělejte vrstvu zbytečně vysokou, silná buchta se hůř propéká a střed pak může zůstat těžký.
6. Těsto nechte kynout přímo na plechu asi
1 hodinu. Tady se vyplatí nespěchat. Když dostane čas, buchta není tak hutná a uvnitř zůstane měkká. Foto: Cooky.cz, Těsto nechte kynout na plechu asi 1 hodinu.
7. Troubu předehřejte na
250 °C. Plech s vykynutým těstem dejte na střední příčku a pečte přibližně 25 až 30 minut, dokud povrch nezezlátne a okraje nezačnou lehce tmavnout.
8. Během pečení, případně hned po vytažení z trouby, potřete povrch
sádlem nebo olejem. Kůrka tolik neztvrdne, dostane lesk a chuť bude bližší tomu, jak se podobné starší recepty dělaly doma.
9. Hotovou buchtu nechte pár minut stát a teprve potom ji krájejte na čtverce. Podávejte ji
teplou nebo vlažnou, nejlépe k bramborové polévce. Druhý den ji přikryjte, aby zbytečně neosychala. Před jídlem ji můžete krátce prohřát v troubě nebo na pánvi. Foto: Cooky.cz, Upečenou buchtu nechte pár minut před krájením stát. Ještě pár věcí, které se u bramborové buchty hodí znát Chcete výraznější chuť, přidejte do těsta hrst škvarků. V některých domácnostech by bez nich bramborovou buchtu ani nepovažovali za hotovou. Buchtu lze připravit také ze syrových brambor, jen je potřeba víc hlídat vlhkost těsta. Nastrouhané brambory pustí vodu a každá várka se pak chová trochu jinak. Nejlepší bývá v den upečení, kdy má povrch ještě lehce křupavý a prostředek zůstává vláčný.
V receptech se často objevuje základ z
500 g mouky, 500 ml mléka, 2 vajec a zhruba 50 g droždí. Někde se přidávají čtyři vařené brambory, jinde méně. Domácí kuchyně je v tomhle dost volná. Když jsou brambory velké, stačí dva kusy, u menších klidně použijte tři až čtyři. Důležité je hlavně to, aby těsto po zamíchání drželo tvar a nebylo řídké.
Já ji mám nejraději s hrnkem mléka: Kynutá bramborová buchta – zažene hlad na výletě i při „chlapské“ práci
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