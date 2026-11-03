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Slaná bramborová buchta je výborná k bramboračce i jako jednoduchá domácí večeře z běžných surovin

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Když se venku ochladí a doma je chuť na něco poctivého, dělám slanou bramborovou buchtu. Je sytá, z obyčejných surovin a díky vařeným bramborám v těstě zůstává pěkně vláčná. U nás nejvíc boduje verze s česnekem, majoránkou a potřeným povrchem, který se při pečení krásně zbarví.
Obrázek k receptu na Slanou bramborovou buchtu jako přílohu k bramboračce nebo rychlou domácí večeři

Obrázek k receptu na Slanou bramborovou buchtu jako přílohu k bramboračce nebo rychlou domácí večeři

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Slanou bramborovou buchtu jako přílohu k bramboračce nebo rychlou domácí večeři
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.11.2026 09:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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