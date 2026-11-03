V obyčejném pepři našli zakázaný pesticid. Nebezpečné balení může ležet ve spíži až do roku 2028

Foto: Magnific
Černý pepř nechybí snad v žádné české kuchyni. Přidáváme ho do polévek, omáček, marinád nebo na maso, aniž bychom příliš přemýšleli nad jeho původem. Jenže i v tak obyčejném výrobku se mohou skrývat nežádoucí látky. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zveřejnila nález mletého černého pepře, ve kterém zjistila čtyřnásobné překročení maximálního povoleného množství pesticidu chlorpyrifos.
Problém se týká konkrétního výrobku
Pohoda PEPŘ ČERNÝ MLETÝ původem z Vietnamu. Inspektoři vzorek odebrali v dubnu 2026 v provozovně dodavatele v Ústí nad Labem. Výsledek zveřejnili na portálu Potraviny na pranýři 19. října 2026 a výrobek zařadili mezi nebezpečné potraviny.
Důležité je také datum minimální trvanlivosti. Kontrolované balení má vydržet až do 19. března 2028. Pokud se tedy dostalo ke spotřebitelům, mohou ho mít stále uložené mezi ostatním kořením.
Pesticid, který Evropská unie přestala povolovat
Nalezenou látkou je chlorpyrifos, insekticid používaný k hubení hmyzích škůdců v zemědělství. Evropská unie jeho používání v přípravcích na ochranu rostlin ukončila v roce 2020. Důvodem byly závažné obavy odborníků o lidské zdraví.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) upozornil zejména na možné genotoxické účinky a vývojovou neurotoxicitu. Jinými slovy šlo o obavy z poškozování genetické informace a nepříznivých vlivů na vývoj nervového systému.
Pepř
Foto: Magnific
Evropská komise následně výrazně snížila přípustné limity reziduí chlorpyrifosu v potravinách. Tato pravidla se vztahují nejen na evropskou produkci, ale také na dovážené potraviny.
V případě kontrolovaného pepře SZPI uvedla, že maximální limit byl překročen čtyřnásobně. Takové zjištění představuje porušení pravidel bezpečnosti potravin, neznamená však automaticky, že by jednorázová konzumace malého množství koření způsobila otravu. Skutečné zdravotní riziko závisí také na přijaté dávce.
Právě u koření je přitom situace specifická. Na rozdíl od ovoce nebo zeleniny jej obvykle konzumujeme po malých množstvích, často ale opakovaně a po dlouhou dobu. Proto mají kontrola reziduí pesticidů a dodržování stanovených limitů svůj význam i u výrobků, které přidáváme do pokrmů jen po špetkách.
Jak poznat závadný pepř a co s ním udělat
Zveřejněný nález se vztahuje ke konkrétnímu výrobku, nikoliv ke všem druhům černého pepře na českém trhu. Spotřebitelé by měli věnovat pozornost především názvu, číslu šarže a datu minimální trvanlivosti.
Kontrolovaný výrobek má následující označení:
Název: Pohoda PEPŘ ČERNÝ MLETÝ Hmotnost: 150 gramů Šarže: 031926 Minimální trvanlivost: 19. 3. 2028 Země původu: Vietnam Dodavatel: Jakub Starý, Ústí nad Labem
Inspekce odebrala vzorek již 8. dubna 2026, tedy více než šest měsíců před zveřejněním výsledku. Samotný záznam neupřesňuje, kolik balení se mohlo dostat k zákazníkům.
Pokud máte doma pepř odpovídající uvedeným údajům, dále ho nepoužívejte. Vhodné je ponechat si původní obal a obrátit se na prodejce kvůli reklamaci.
Problémem může být také běžný domácí zvyk přesypávat koření do skleněných kořenek. Po odstranění původního sáčku totiž často zmizí informace o šarži, dodavateli i minimální trvanlivosti. Bez těchto údajů je obtížné ověřit, zda se upozornění vztahuje právě na zakoupený výrobek.
Přítomnost reziduí pesticidů navíc nelze spolehlivě poznat podle vzhledu, vůně ani chuti. Pepř může působit zcela běžně, přesto laboratorní rozbor odhalí problém.
SZPI na portálu Potraviny na pranýři uvádí, že při zveřejnění nevyhovujících výrobků již bývají uložena opatření k jejich stažení z prodeje. To však neznamená, že spotřebitelé nemohou mít dříve zakoupené balení stále doma.
Zjištěný případ není důvodem přestat používat černý pepř obecně. Připomíná ale, že bezpečnost potravin nelze posuzovat pouze podle jejich vzhledu a že i obyčejné koření s dlouhou trvanlivostí může být předmětem důležitého potravinového varování.
Zdroje https://www.potravinynapranyri.cz/Detail.aspx?archive=actual&design=default&id=201981&lang=cs&listtype=table https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/approval-active-substances-safeners-and-synergists/renewal-approval/chlorpyrifos-chlorpyrifos-methyl_en https://www.efsa.europa.eu/en/topics/pesticide-residues-food