Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

V obyčejném pepři našli zakázaný pesticid. Nebezpečné balení může ležet ve spíži až do roku 2028

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Černý pepř patří k nejpoužívanějším druhům koření. V jednom výrobku ale potravinářská inspekce odhalila čtyřnásobné překročení limitu nebezpečného pesticidu. Závadné balení přitom může mít trvanlivost ještě více než rok.
V obyčejném pepři našli zakázaný pesticid. Nebezpečné balení může ležet ve spíži až do roku 2028

V obyčejném pepři našli zakázaný pesticid. Nebezpečné balení může ležet ve spíži až do roku 2028

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 09:01

Reklama
Další články z Žádný Špeky
Maďarské lečo s klobásou chutná úplně jinak než česká klasika. Rozhodují obyčejné suroviny
Maďarské lečo s klobásou chutná úplně jinak než česká klasika. Rozhodují obyčejné suroviny
V rýži známé české značky našli škůdce. Inspekce odhalila problém i přímo v obchodě
V rýži známé české značky našli škůdce. Inspekce odhalila problém i přímo v obchodě

Potravinářská inspekce zveřejnila nový nález škůdců v balené rýži Vitana. Výrobek měl přitom vydržet až do...

Tesco v Česku končí. Co bude s Clubcard, slevami a oblíbenými prodejnami?
Tesco v Česku končí. Co bude s Clubcard, slevami a oblíbenými prodejnami?

Převzetí Tesca provozovatelem Albertu vyvolává první výrazné reakce. Antimonopolní úřad potvrdil, že proti...

Vepřové nudličky na česneku, které se rozplývají na jazyku. Tajemství je v posledním kroku
Vepřové nudličky na česneku, které se rozplývají na jazyku. Tajemství je v posledním kroku

Kilo vepřového masa, deset stroužků česneku a pořádná dávka cibule. Tyhle šťavnaté nudličky nepotřebují...

V čaji našli 28násobek limitu pesticidu. Inspekce ho označila za nebezpečný
V čaji našli 28násobek limitu pesticidu. Inspekce ho označila za nebezpečný

Potravinářská inspekce zveřejnila závažný nález u čaje prodávaného prostřednictvím internetového obchodu....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

Všechny články tohoto autora →
Žádný Špeky
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.