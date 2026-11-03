Němcům nevoní návrat Rusů do světového hokeje. Zvažují i zrušení pořadatelství MS

Němcům nevoní návrat Rusů do světového hokeje. Zvažují i zrušení pořadatelství MSPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Němcům nevoní návrat Rusů do světového hokeje. Zvažují i zrušení pořadatelství MSZdroj: Profimedia
Článek byl publikován 03.11.2026 09:00
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