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Němcům nevoní návrat Rusů do světového hokeje. Zvažují i zrušení pořadatelství MS

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Návrat Rusů do světového hokeje, o kterém rozhodnula sportovní arbitráž CAS v pátek, nevoní ani Němcům, kteří v květnu příštího roku pořádají další MS mužů v hokeji. Předseda představenstva svazu DEB připustil, že se bude diskutovat i o možnosti vzdání jeho pořadatelství.
Němcům nevoní návrat Rusů do světového hokeje. Zvažují i zrušení pořadatelství MS

Němcům nevoní návrat Rusů do světového hokeje. Zvažují i zrušení pořadatelství MS

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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