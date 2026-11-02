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Ali G je zpátky, ale svět se nesměje. Cohenova provokace po pár dnech v kinech dorazila na stream

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Žlutá teplákovka, směšně masivní řetězy, pouliční přízvuk a hlavně otázky, na které by člověk raději neodpovídal. Sacha Baron Cohen vrací do oběhu svého nejslavnějšího kulturního ignoranta ve filmu Ali G: Gdo bít já? (Ali G: Who Iz I?), který je v Čechách od středy dostupný na Prime Video. Jeho první celovečerní režijní počin slibuje další porci provokací a trapných setkání s nic netušícími lidmi, jenže první kritické reakce jsou rozpolcené. Zatímco někteří recenzenti se baví jako za starých časů, jiní se ptají, zda by se Ali G neměl vrátit do hrobu. Jeho krátká štace v kinech tomu koneckonců nahrává.
Ali G je zpátky, ale svět se nesměje. Cohenova provokace po pár dnech v kinech dorazila na stream

Ali G je zpátky, ale svět se nesměje. Cohenova provokace po pár dnech v kinech dorazila na stream

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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