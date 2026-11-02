Ali G je zpátky, ale svět se nesměje. Cohenova provokace po pár dnech v kinech dorazila na stream

Žlutá teplákovka, směšně masivní řetězy, pouliční přízvuk a hlavně otázky, na které by člověk raději neodpovídal. Sacha Baron Cohen vrací do oběhu svého nejslavnějšího kulturního ignoranta ve filmu Ali G: Gdo bít já? (Ali G: Who Iz I?), který je v Čechách od středy dostupný na Prime Video. Jeho první celovečerní režijní počin slibuje další porci provokací a trapných setkání s nic netušícími lidmi, jenže první kritické reakce jsou rozpolcené. Zatímco někteří recenzenti se baví jako za starých časů, jiní se ptají, zda by se Ali G neměl vrátit do hrobu. Jeho krátká štace v kinech tomu koneckonců nahrává.
Ali G se poprvé vystoupil v roce 1998 v britském pořadu The 11 O’Clock Show a rychle se stal fenoménem. Cohen ztělesnil bílého mladíka ze Staines, který se stylizuje do role hiphopového drsňáka, napodobuje černošskou a jamajskou pouliční kulturu a s odzbrojující hloupostí zpovídá politiky či další veřejně známé osobnosti. Jeho komika stála na kontrastu mezi sebevědomím postavy a její naprostou nekompetentností, přičemž skuteční respondenti často vůbec netušili, že se stali součástí satirické pasti. Po vlastním pořadu Da Ali G Show přišel v roce 2002 celovečerní Ali G Indahouse, načež Cohen vytvořil ještě celosvětově slavnější postavy Borata a Brüna. Právě jejich fiktivní dokumentární výpravy, v nichž se absurdní figury střetávaly s reálným světem, posunuly jeho provokativní humor do první ligy provokativní a nekorektní komedie.
Ali G: Who Iz I?
navazuje na tuto tradici a po zhruba dvaceti letech vrací Aliho do akce. Po dlouhém období „chillin’, tokin’ and bonin’“ zjistí, že jeho dlouholetá přítelkyně Julie (Morgana Robinson
) je v osmém měsíci těhotenství. Představa dalšího krku k uživení ho vyžene z pohodlného nicnedělání a zavede ho do Ameriky, kde Ali hodlá znovu nastartovat svou kariéru a získat nějaké „cashmoney“. Brzy však narazí na protivníky, kteří ohrozí nejen jeho vlastní existenci, ale také budoucnost nenarozeného dítěte. Cohen se tentokrát ujal nejen hlavní role, ale také scénáře, produkce a režie – jde tedy o jeho první celovečerní počin v ryze autorské roli.
První recenze přitom naznačují, že tenhle comeback nebude pro každého. Jonathon Wilson z Ready Steady Cut udělil filmu pouhé dvě hvězdičky z pěti a klade otázku, k čemu je Ali G v době, kdy skuteční lidé dokážou veřejně pronášet věci ještě absurdnější než Cohenovy komediální výmysly. Podobně se nese i kritický konsenzus na Rotten Tomatoes, kde snímek aktuálně dosahuje 42 procent kladných recenzí. Na druhé straně Hadley Freeman ze Sunday Times udělila čtyři hvězdičky z pěti a film popisuje jako směsici chaosu a komedie, která bere dech. Pete Hammond z Deadline zase připouští, že některé diváky může výsledek pohoršit, sám však považuje jeho provokativnost za potřebnou a oceňuje momenty, u nichž se člověk diví, jak je Cohen vůbec dokázal natočit a přežít. A to je pro zaryté fanoušky velmi funkční reklama.
Zajímavé to je ostatně i s životností samotného projektu. Amazon MGM původně avizoval široké kinouvedení, nakonec ale film poslal do omezeného počtu sálů a po jediném víkendu ho přesunul na Prime Video. Studio tento postup označuje za záměrnou strategii, která měla vytvořit pocit výjimečné události a vzbudit očekávání před globální streamovací premiérou. TheWrap nicméně informoval, že původně plánované širší uvedení bylo useknuto také v reakci na kritiku a kampaň vyzývající kina k bojkotu filmu.
Ali G totiž znovu otevřel starou debatu: část kritiků a aktivistů považuje jeho napodobování černošské a jamajské kultury za rasistickou karikaturu, která se za satiru pouze schovává. Přímou souvislost mezi kontroverzí a distribučním rozhodnutím studio veřejně nepotvrdilo. Jisté je, že po dvou desetiletích se Ali G vrací do světa, který se mezitím změnil – a zda v něm ještě dokáže někoho nachytat, nebo bude tentokrát za hlupáka především on sám, si můžete ověřit na Prime Video.
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Zdroje: Rotten Tomatoes, TheWrap, Kinobox, Prime Video