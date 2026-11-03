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Pražští strážníci mají dvě nové elektrické škodovky za dva miliony

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Městská policie pořídila dva nové elektromobily, vozy Škoda Enyaq. Dohromady vyšly na 2,3 milionu a využijí je při hlídkách. Nabíjet je budou na vlastních stanicích.
Pražští strážníci mají dvě nové elektrické škodovky za dva miliony

Pražští strážníci mají dvě nové elektrické škodovky za dva miliony

Zdroj: Městská policie hlavního města Prahy
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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