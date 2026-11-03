Byt je váš. Když ani výstraha nezastaví vážné omezování sousedů, může soud nařídit prodej

Soud může nařídit prodej bytu, pokud jeho vlastník i po písemné výstraze porušuje povinnosti tak vážně, že podstatně omezuje práva dalších vlastníků. Návrh podává společenství vlastníků nebo správce se souhlasem zákonné většiny. Její souhlas sám o prodeji nerozhoduje.
Když se v domě opakovaně ozývá silný hluk nebo někdo znemožní sousedům používat společnou chodbu, může být na místě požadovat, aby s tím přestal. Pro soudem nařízený prodej ale platí mnohem přísnější podmínky. Podle
§ 1184 občanského zákoníku musí mít porušování povinností takový dopad, že ostatní vlastníci svá práva mohou vykonávat jen s podstatným omezením, nebo vůbec.
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Podstatné je, co jednání lidem v domě skutečně znemožňuje nebo ztěžuje. Podle
Nejvyššího soudu může jít o užívání bytu i společných prostor a zásah nemusí postihnout všechny vlastníky. Jak se řeší opakovaný hluk od sousedů nebo věci odložené na společné chodbě, záleží na konkrétním problému. Samotné porušení domovního řádu k prodeji nestačí. Výstraha musí dát vlastníkovi čas na nápravu
Písemnou výstrahu dává osoba odpovědná za správu domu. Je-li v domě společenství vlastníků jednotek (SVJ), jedná ono. Pokud nevzniklo, jedná správce. Podle
§ 1184 odst. 2 musí výstraha uvést důvod, upozornit na možnost návrhu na prodej a vyzvat vlastníka, aby s jednáním přestal, případně odstranil jeho následky. Na nápravu musí dostat přiměřený čas, nejméně 30 dnů. Uplynutí lhůty samo prodej nespustí. Písemná výstraha musí vlastníkovi dát přiměřený čas na nápravu, nejméně 30 dnů. Santeri Viinamäki / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Pro návrh se počítají vlastníci, ne podíly
Žalobu podle § 1184 nepodává jednotlivý soused. Podává ji SVJ nebo správce a potřebuje k tomu souhlas většiny všech vlastníků, přičemž se hlas dotčeného vlastníka do výpočtu nezahrnuje.
Nejvyšší soud v bodě 11 vysvětlil, že každý vlastník se počítá jednou a spoluvlastníci jedné jednotky se počítají společně jako jeden. Při běžném hlasování shromáždění se přitom podle § 1206 váha hlasu odvíjí od podílu na společných částech.
Modelový příklad: dům má deset bytů a každý patří jinému člověku. Po vyřazení dotčeného vlastníka zbývá devět hlasů. I kdyby na schůzi přišlo jen šest z těchto devíti vlastníků a čtyři hlasovali pro, čtyři hlasy nestačí. Potřeba je nejméně pět souhlasů. Výsledek by nezměnilo ani to, kdyby čtyři zastánci návrhu měli největší podíly v domě.
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Soud zvažuje, zda by stačilo mírnější řešení
Prodej je podle Nejvyššího soudu krajní prostředek. Soud zvažuje, jak dlouho a jak vážně vlastník zasahoval do práv ostatních, jak reagoval na výstrahu a jaké jsou jeho poměry. Bere v úvahu i to, zda k jeho jednání přispěli ostatní vlastníci nebo správa domu. Když stačí mírnější řešení, například žaloba, aby se vlastník konkrétního jednání zdržel, nucený prodej není namístě.
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případu z Královéhradecka soudy řešily roky nadměrného hluku a vyhazování předmětů a odpadu na chodbu i za dům. Jednání pokračovalo i po doručení výstrahy. Nižší soudy nařídily prodej jednotky a Nejvyšší soud v červnu 2025 dovolání vlastnice zamítl. Posuzoval souběh a dopady prokázaného jednání, nikoli jen jednu stížnost na hluk. Nejvyšší soud v roce 2025 vysvětlil, že nucený prodej jednotky přichází v úvahu až tehdy, když mírnější řešení nestačí. Reise Reise / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Pokud opakovaný problém hlásíte správě domu, pomůže popsat konkrétní situace: kdy se staly, koho zasáhly a v čem mu bránily. Takový podnět dává správě domu víc než obecné tvrzení, že se se sousedem nedá vyjít. Pokud výstraha přišla vám, uschovejte ji včetně údaje o doručení a projděte, jaké jednání vám vytýká a jakou nápravu požaduje.