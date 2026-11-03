Úzkost není jen strach. Osm psychologických postupů, které mohou pomoci zvládnout její sílu

Proč se tělo připravuje na nebezpečí, které ještě nenastalo?
Představte si, že vás druhý den čeká důležitý pracovní rozhovor. Sedíte doma, nic bezprostředně nehrozí a okolí je bezpečné. Přesto se vám zrychlí tep, sevře žaludek a hlavou začnou probíhat nejrůznější scénáře. Co když něco pokazíte? Co když se ztrapníte? Co když rozhovor dopadne tak špatně, že to ovlivní vaši práci?
Tělo přitom může reagovat podobně, jako kdybyste stáli před skutečnou hrozbou. Aktivuje se autonomní nervový systém, zvýší se svalové napětí a pozornost se přednostně zaměří na možné nebezpečí.
Úzkost totiž není pouze pocit strachu. Je to komplexní reakce zahrnující myšlenky, tělesné projevy i chování. Zatímco strach bývá spojen s konkrétním a bezprostředním ohrožením, úzkost často souvisí s očekáváním toho, co by se mohlo stát v budoucnosti.
Tato schopnost má evoluční význam. Člověk, který dokáže předvídat rizika, se na ně může lépe připravit. Problém nastává tehdy, když začne systém vyhodnocovat jako nebezpečné také situace, které jsou ve skutečnosti zvládnutelné, nebo se aktivuje příliš často a intenzivně.
Světová zdravotnická organizace upozorňuje, že úzkostné poruchy patří k nejčastějším duševním onemocněním. Od běžné úzkosti se liší zejména intenzitou, přetrváváním a tím, nakolik zasahují do každodenního života.
Dobrá zpráva je, že existují psychologické postupy, které mohou pomoci. Ne všechny fungují stejně, žádný není univerzální a člověk se nemusí snažit vyzkoušet je všechny najednou.
1. Naučte se rozlišovat mezi skutečností a katastrofickým scénářem
Jedním z nejdůležitějších mechanismů úzkosti je způsob, jakým interpretujeme vlastní myšlenky. Pokud se například před pracovním jednáním objeví představa „Určitě selžu“, může působit jako fakt, přestože jde pouze o předpověď.
Kognitivně-behaviorální terapie, známá pod zkratkou KBT, pracuje mimo jiné s rozpoznáváním podobných automatických myšlenek a jejich ověřováním.
Praktický postup začíná jednoduchou otázkou: Co skutečně vím a co si pouze domýšlím?
Víme například, že nás čeká obtížný rozhovor. Nevíme však, že určitě dopadne katastrofálně. Můžeme mít zkušenost s předchozím neúspěchem, ale ta automaticky nedokazuje, že se bude opakovat.
Pomoci může přeformulování myšlenky z „Určitě to nezvládnu“ na „Napadá mě, že bych to nemusel zvládnout“. Rozdíl není jen jazykový. Druhá formulace vytváří odstup mezi člověkem a jeho představou.
Dalším krokem může být hledání důkazů. Co hovoří pro obávaný scénář? Co proti němu? Jaká jsou jiná možná vysvětlení? Co bych poradil příteli, který by ve stejné situaci uvažoval podobně?
Cílem není přesvědčit se, že všechno určitě dopadne dobře. Takové ujištění by bylo stejně nepodložené jako představa nevyhnutelného selhání. Smyslem je získat realističtější pohled a připustit, že budoucnost může mít více výsledků.
2. Vraťte pozornost do přítomnosti pomocí smyslů
Úzkost často přesouvá pozornost k tomu, co se ještě nestalo. Člověk se opakovaně vrací k možným komplikacím a postupně přestává vnímat prostředí kolem sebe.
Jedním ze způsobů, jak tento proud myšlenek přerušit, jsou techniky uzemnění, označované anglickým slovem grounding.
Známý postup 5–4–3–2–1 vychází ze smyslového vnímání. Člověk si postupně všimne pěti věcí, které vidí, čtyř, které může cítit dotykem, tří zvuků, dvou pachů a jedné chuti.
Pokud některý vjem není dostupný, není nutné postup dodržet mechanicky. Jeho smyslem není splnit přesně stanovený počet úkolů, ale vědomě obrátit pozornost k okolí.
Například při čekání na nepříjemnou zprávu si můžete všimnout barvy stěn, struktury látky pod prsty, zvuku kroků na chodbě nebo teploty hrnku, který držíte.
Podobné techniky mohou některým lidem pomoci omezit zahlcení představami. Je však důležité vědět, že konkrétní metoda 5–4–3–2–1 nemá stejně robustní důkazní základ jako komplexní psychoterapeutické postupy.
Jde především o praktický nástroj pro přesun pozornosti, nikoli o samostatnou léčbu úzkostné poruchy.
A pokud někomu soustředění na tělo nebo smyslové vjemy úzkost zvyšuje, může zvolit jiný způsob ukotvení pozornosti.
3. Zpomalte dech, ale nesnažte se ho ovládnout za každou cenu
Při úzkosti se může změnit také dýchání. Někteří lidé začnou dýchat rychleji, mělčeji nebo mají pocit, že se nemohou pořádně nadechnout.
Tento stav může vyvolávat další nepříjemné tělesné projevy, například závratě, brnění končetin nebo tlak na hrudi. Člověk se pak může samotných příznaků polekat, což úzkost ještě zesílí.
U části lidí může pomoci klidné a pohodlné zpomalení dechu. Důležité je nevyvolávat pocit nedostatku vzduchu a nesnažit se o co nejhlubší nádechy.
Můžete například několik minut dýchat nosem přirozeným tempem a věnovat pozornost tomu, aby výdech probíhal uvolněně. Není nutné počítat vteřiny ani zadržovat dech.
Pokud vám vyhovuje jednoduchý rytmus, lze zkusit o něco kratší nádech a delší výdech, ale jen tehdy, pokud je to příjemné. Jakmile se objeví závrať, nepohodlí nebo zvýšená úzkost, je lepší cvičení přerušit.
Dechové techniky patří mezi běžně doporučované způsoby krátkodobého zvládání napětí. Nemusí však fungovat při každém druhu úzkosti a nejsou náhradou odborného vyšetření, zejména pokud se objevují nové nebo neobvyklé tělesné příznaky.
4. Vyhraďte obavám konkrétní čas, místo abyste jim věnovali celý den
Některé formy úzkosti se projevují neustálým přemýšlením nad možnými problémy. Člověk přechází od jedné starosti ke druhé a má pocit, že pokud o nich přestane uvažovat, něco důležitého přehlédne.
Jenže opakované přemílání nemusí vést k řešení. Často pouze udržuje pozornost zaměřenou na hrozby.
Britská zdravotnická služba NHS proto mezi svépomocnými postupy uvádí také vyhrazený čas na starosti, známý jako worry time.
Princip je jednoduchý. Místo toho, abyste se obavami zabývali průběžně celý den, zkusíte si pro ně vyhradit například patnáct až dvacet minut v předem zvolenou dobu.
Pokud se starost objeví mimo tento čas, můžete si ji stručně poznamenat a vrátit se k aktuální činnosti. Nejde o příkaz přestat myslet, ale o pokus odložit další rozebírání problému.
Ve vyhrazeném čase pak můžete rozlišit dvě skupiny starostí. První se týká věcí, které lze konkrétně řešit. Druhá zahrnuje situace, jejichž výsledek v danou chvíli nemůžete ovlivnit.
Pokud například čekáte na výsledek důležitého vyšetření, můžete se připravit na otázky pro lékaře nebo si zjistit termín další konzultace. Samotný výsledek však opakovaným přemýšlením nezměníte.
Cílem tedy není všechny starosti vyřešit. Smyslem je omezit jejich nekonečné opakování a uvolnit více prostoru pro běžný život.
5. Přestaňte se vyhýbat všemu, co vyvolává úzkost
Jedním z nejdůležitějších psychologických mechanismů, které mohou úzkost udržovat, je vyhýbání. Člověk má například strach z telefonování, a proto místo hovoru napíše zprávu. Obává se společenské situace, a tak raději zůstane doma. Nebo má strach z nepříjemné odpovědi, a proto důležitý rozhovor neustále odkládá.
Krátkodobě to funguje. Jakmile se obávané situaci vyhne, pocítí úlevu. Mozek si však může zapamatovat, že právě únik zabránil nebezpečí. Při další podobné příležitosti pak úzkost nastoupí znovu, někdy ještě silněji.
Na tomto principu pracuje expoziční terapie, jeden z dobře prozkoumaných postupů kognitivně-behaviorální léčby. Člověk se postupně a plánovaně setkává se situacemi, kterých se obává, aby mohl získat nové zkušenosti. Může například zjistit, že dokáže nepříjemný pocit vydržet, že jeho katastrofická předpověď nebyla přesná nebo že obávanou situaci zvládne i bez okamžitého útěku.
V běžném životě může být začátkem malý krok. Pokud se někdo vyhýbá telefonování, nemusí si hned naplánovat obtížný pracovní rozhovor. Může začít krátkým telefonátem do obchodu nebo známému člověku. Důležité je postupovat přiměřeně a opakovaně, nikoli se jednorázově vystavit co největšímu strachu.
Tato rada však neplatí bezvýhradně. Vyhýbání může být rozumné, pokud jde o skutečně nebezpečnou situaci. A lidé s traumatickými zkušenostmi, těžkými panickými obtížemi nebo jinými závažnými příznaky by měli expoziční postupy plánovat s kvalifikovaným terapeutem.
Smyslem není dokazovat si odvahu za každou cenu. Jde o to, aby se okruh bezpečných a zvládnutelných situací postupně rozšiřoval.
6. Zapojte pohyb, i když nemáte energii na velký výkon
Úzkost není pouze záležitostí myšlení. Souvisí také s tělesným napětím, spánkem, únavou a každodenní aktivitou. Právě proto může být pravidelný pohyb užitečnou součástí zvládání úzkostných příznaků.
Světová zdravotnická organizace uvádí pohyb mezi opatřeními, která mohou podpořit psychické zdraví. Pravidelná fyzická aktivita může přispívat ke snížení úzkostných příznaků a současně podporovat spánek a celkovou kondici.
Nemusí přitom jít o náročný sport. Pro někoho může být vhodná svižnější chůze, pro jiného plavání, jízda na kole nebo nenáročné cvičení doma. Výběr by měl odpovídat zdravotnímu stavu, možnostem a osobním preferencím.
Z praktického hlediska může pomoci zaměřit se spíše na pravidelnost než na intenzitu. Krátká procházka několikrát týdně je obvykle dosažitelnější než plán, který vyžaduje náročné cvičení každý den.
Důležité je také neudělat z pohybu další povinnost, jejíž nesplnění vyvolává úzkost nebo pocit selhání. Pohyb má člověku pomáhat, nikoli přidávat další tlak.
Samotné cvičení navíc není univerzální léčbou úzkostných poruch. U výraznějších obtíží může být užitečným doplňkem psychoterapie či jiné odborné péče, nikoli jejich automatickou náhradou.
7. Chraňte spánek. Unavený mozek zvládá nejistotu hůře
Úzkost a spánek se často ovlivňují navzájem. Člověk, který se celý večer zabývá obavami, může mít potíže usnout. Nedostatek spánku pak další den ztěžuje soustředění, regulaci emocí a zvládání stresu.
Vzniká tak nepříjemný kruh. Úzkost narušuje spánek a únava může zhoršovat prožívání úzkosti.
Pomoci může pravidelnější režim. Vstávat přibližně ve stejnou dobu, vytvořit si před spaním klidnější část večera a omezit činnosti, které výrazně zvyšují bdělost. U některých lidí má smysl sledovat také množství kofeinu a dobu jeho konzumace, protože může ovlivňovat usínání i tělesné projevy napětí.
Není však nutné proměnit spánek v další výkonový úkol. Přehnané sledování každé probdělé minuty může samo vytvářet stres. Pokud člověk jednu noc spí špatně, neznamená to, že následující den nezvládne.
U dlouhodobé nespavosti je vhodné řešit samotné potíže se spánkem. Existují specializované psychologické postupy, zejména kognitivně-behaviorální terapie nespavosti, které se zaměřují na mechanismy udržující problémy s usínáním a spánkem.
A ještě jedna podstatná věc: pokud úzkost narušuje spánek opakovaně, nemusí být řešením pouze důslednější večerní rutina. Někdy je potřeba léčit především samotnou úzkostnou poruchu.
8. Přestaňte všechno zvládat sami. Podpora je také součástí léčby
Poslední postup bývá paradoxně jedním z nejobtížnějších. Člověk, který prožívá úzkost, může mít pocit, že by si měl poradit sám. Že jeho problémy nejsou dost závažné, že ostatní zbytečně obtěžuje nebo že odborná pomoc je určena pouze lidem s mnohem těžšími obtížemi.
Takové přesvědčení může vést k dlouhému odkládání pomoci.
Rozhovor s člověkem, kterému důvěřujeme, někdy přináší úlevu už tím, že nemusíme své obavy držet pouze v hlavě. Blízký člověk může nabídnout jinou perspektivu, praktickou pomoc nebo prostě prostor, kde se nemusíme přetvařovat.
Podpora okolí však nemá vždy podobu neustálého ujišťování, že se nic špatného nestane. Pokud člověk opakovaně žádá druhé o potvrzení, že je určitě všechno v pořádku, může podobné ujišťování krátkodobě snižovat napětí, ale někdy současně udržovat závislost na vnější jistotě.
U přetrvávající úzkosti proto může být užitečná odborná práce, která pomáhá měnit samotné vzorce reagování.
Mezi nejlépe prozkoumané způsoby léčby úzkostných poruch patří kognitivně-behaviorální psychoterapie. U některých diagnóz a podle individuální situace přichází v úvahu také farmakologická léčba, například antidepresiva ze skupiny SSRI, která může doporučit lékař.
Není to otázka slabé vůle. Úzkostné poruchy mohou významně zasahovat do vztahů, zaměstnání, studia i běžných každodenních činností. Pokud se tak děje, je odborné posouzení rozumným krokem, nikoli posledním řešením až ve chvíli, kdy už člověk téměř nedokáže fungovat.
Proč některé techniky fungují dnes, ale zítra už ne?
Při čtení psychologických doporučení může vzniknout dojem, že existuje správná technika pro každou nepříjemnou emoci. Pokud ji člověk použije dostatečně přesně, měl by se rychle uklidnit.
Tak jednoduché to však není.
Úzkost může mít různou podobu. Někdo prožívá hlavně tělesné napětí a zrychlený dech. Jiného trápí opakované katastrofické myšlenky. Další člověk se stále více vyhýbá běžným situacím, protože předpokládá, že je nezvládne.
Odlišné potíže vyžadují odlišný přístup. Dechové cvičení může v určité chvíli snížit napětí, ale samo o sobě nemusí změnit dlouhodobé vyhýbání. Přehodnocování katastrofických představ zase nemusí být tím nejvhodnějším postupem ve chvíli, kdy je člověk silně rozrušený a obtížně se soustředí.
Důležité je také rozlišovat mezi úlevou a zlepšením. Pokud se například před obávaným telefonátem uklidníme tím, že jej zrušíme, úzkost může okamžitě zeslábnout. Z dlouhodobého hlediska však právě tento postup někdy přispívá k jejímu udržování.
Psychologická práce s úzkostí proto často nesměřuje k tomu, abychom už nikdy nepocítili strach nebo nejistotu. Cílem je naučit se reagovat pružněji, zvládat nepříjemné pocity a pokračovat v důležitých činnostech, aniž by úzkost rozhodovala o každém našem kroku.
Kdy už běžné rady nestačí?
Občasná úzkost před důležitou událostí je běžná. Zpozornět je však vhodné, pokud se obavy vracejí velmi často, jsou obtížně ovladatelné, narušují spánek nebo vedou k vyhýbání se práci, škole, vztahům či každodenním povinnostem.
Rozhodující není pouze to, jak intenzivní nepříjemný pocit právě prožíváme. Záleží také na jeho trvání, opakování a dopadu na život.
Úzkostné příznaky navíc nemusí vždy znamenat úzkostnou poruchu. Bušení srdce, dušnost nebo závratě mohou mít také tělesné příčiny. Nové, výrazné či neobvyklé příznaky je proto vhodné konzultovat s lékařem, zvlášť pokud se objevují poprvé nebo jsou spojeny s bolestí na hrudi, mdlobami či jinými varovnými projevy.
Psychologické postupy mohou být užitečnou součástí každodenní péče o psychické zdraví. Největší význam však mají tehdy, když jsou přizpůsobeny konkrétní situaci a nepředstavují další soubor povinností, které musí člověk dokonale plnit.
Úzkost totiž nemusíme vždy odstranit, abychom mohli žít podle vlastních rozhodnutí. Někdy je důležitějším krokem naučit se, že nepříjemný pocit může být přítomný, aniž by musel řídit všechno ostatní.
Zdravotní upozornění: Článek má informativní charakter a nenahrazuje psychologické, psychiatrické ani lékařské vyšetření. Pokud úzkost dlouhodobě omezuje běžný život, je vhodné vyhledat odbornou pomoc. Při bezprostředním ohrožení života volejte 112 nebo místní záchrannou službu.
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Zdroje: Kód Enigma [1], World Health Organization – Anxiety Disorders, přehled příznaků, léčby a svépomoci [2], National Institute for Health and Care Excellence – Generalised Anxiety Disorder and Panic Disorder in Adults: Management, doporučení CG113 [3], NHS – Anxiety, Every Mind Matters [4], NHS – Facing Your Fears, techniky postupné expozice [5], NHS – Sleep Problems, Every Mind Matters [6], NHS – Get Help with Anxiety, Fear or Panic [7], img ai generated