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Úzkost není jen strach. Osm psychologických postupů, které mohou pomoci zvládnout její sílu

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Dennívýzva
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Někdy stačí jediná myšlenka a tělo spustí poplach. Srdce začne bušit, žaludek se sevře a hlava vytváří katastrofické scénáře, přestože se zatím nic nestalo. Úzkost je přirozený obranný mechanismus, který se ale může obrátit proti nám. Psychologie nabízí konkrétní způsoby, jak s ní pracovat. Některé pomáhají zvládnout okamžité napětí, jiné postupně mění náš vztah k obavám.
Úzkost není jen strach. Osm psychologických postupů, které mohou pomoci zvládnout její sílu

Úzkost není jen strach. Osm psychologických postupů, které mohou pomoci zvládnout její sílu

Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 03.11.2026 09:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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