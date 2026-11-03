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Ve Vodňanech potvrdili pseudomor drůbeže. Město varuje chovatele

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Dennívýzva
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Ve Vodňanech se potvrdil výskyt vysoce nakažlivé Newcastleské choroby, známé také jako pseudomor drůbeže. Státní veterinární správa ji odhalila u uhynulých hrdliček. Město nyní varuje místní chovatele.
Ve Vodňanech potvrdili pseudomor drůbeže. Město varuje chovatele

Ve Vodňanech potvrdili pseudomor drůbeže. Město varuje chovatele

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 10:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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