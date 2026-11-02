Po jediné noci ji začne pronásledovat smrt. Horor s hodnocením 95 % po dvanácti letech drtí sledovanost

Horor nemusí být vždy hlučný, extrémně krvavý nebo plný lekacích momentů, aby naháněl husí kůži. Důkazem toho je snímek Neutečeš (It Follows), který v roce 2014 upoutal diváky neobvyklým námětem a tísnivou atmosférou. Po jeho nedávném uvedení na HBO Max se k němu spousta hororových gurmánů vrací. Foto: HBO Max Foto: HBO Max Foto: HBO Max Foto: HBO Max Skromný start, velký ohlas
Režisér a scenárista David Robert Mitchell film uvedl v roce 2014 na filmovém festivalu v Cannes. Natáčení mělo poměrně malý rozpočet, ale snímek vydělal po celém světě miliony.
Příběh je jednoduchý. Devatenáctiletá Jay (Maika Monroe) stráví vášnivou noc s Hughem a dozví se, že ji teď pronásleduje bytost, kterou vidí jen ona. Přichází pomalu, ale jistě, a může mít podobu cizince i blízkého člověka. Horor tedy není klasickým krvákem nebo akčním kouskem plným lekaček, ale spíše temným nepříjemný zážitkem.
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Film provokuje a překvapuje. Je pomalý, ale děsivý a navazuje na tradice klasických hororů. Hlavní hrdinka Jay zde zažije podivné rande, které vyvrcholí žhavým sexem v autě. Místo mazlení ji však její partner omráčí a odveze do opuštěné budovy.
Tam se probudí přivázaná k invalidnímu vozíku a únosce ji nutí, aby se seznámila s „Tím“, a zároveň jí sděluje pravidla. Její kluk byl totiž nakažen jakousi kletbou a nyní ji přenesl na Jay. „To“ pak nepřestane Jay pronásledovat, dokud nezemře nebo dokud kletbu nepředá někomu jinému.
Foto: HBO Max Foto: HBO Max Foto: HBO Max Foto: HBO Max
Ústředním tématem filmu je tedy sex a možná metafora pro HIV a další pohlavně přenosné nemoci, intimitu i ekonomickou krizi. Snímek krásně ukazuje atmosféru rozpadajícího se předměstí USA, společně se vztahy teenagerů, které bývají často vyostřené a chaotické. Ve filmu také hrají výhradně mladí, dospělí jsou téměř úplně mimo příběh. Teenageři nevolají policii ani neprosí rodiče o pomoc, protože ví, že jsou na to sami.
Kritici versus diváci
Neutečeš patří nyní mezi nejvýše hodnocené horory posledních let a to nejen mezi fanoušky hororů. Ale diváci se s odborníky spíš neshodnou – na Rotten Tomatoes má snímek od kritiků aktuálně neuvěřitelných 95 %. Chválena je atmosféra, příběh, režie i práce s hudbou. Divákům však vadí pomalé tempo a nejasná pravidla, některým film dokonce připadal nudný.
Právě rozdíl mezi odbornou chválou a rozpačitějším přijetím publika dělá z filmu zajímavý případ opětovného úspěchu na streamovací platformě. A co na to čeští diváci? Na
Kinoboxu má Neutečeš aktuálně 61 %.
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Filmu s úspěchem pomáhá i oznámené pokračování, aktuálně pod jménem They Follow. Natáčet se začalo letos v červenci, a to se stejným režisérem a hlavní hvězdou.
Neutečeš je dostupný na HBO Max, takže jestli nemáte plány na Halloween, tahle skoro již kultovní klasika se výborně hodí.
Zdroje: Kinobox, , CBR, Rotten Tomatoes, Bloody Disgusting Speak Up And Answer
Hodnocení na
Kinoboxu: 61 %