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Po jediné noci ji začne pronásledovat smrt. Horor s hodnocením 95 % po dvanácti letech drtí sledovanost

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Film Neutečeš (It Follows) z roku 2014 se po dvanácti letech zničehonic dostal do hledáčku mnoha diváků. Na 7. místě v žebříčku sledovanosti skočil hned poté, co se objevil na streamu. Takový návrat u nenápadného nízkorozpočtového hororu obvykle nikdo nečeká. Čím si film o nepovedeném rande vyslouži
Po jediné noci ji začne pronásledovat smrt. Horor s hodnocením 95 % po dvanácti letech drtí sledovanost

Po jediné noci ji začne pronásledovat smrt. Horor s hodnocením 95 % po dvanácti letech drtí sledovanost

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 21:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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