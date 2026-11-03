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Dvě horské cesty v Seetaler Alpen se přes den zavírají. Turisté se musí připravit na komplikace

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Turisté mířící na Hohe Ranach a ke Kreiskogelu v rakouských Seetaler Alpen musí v prvním listopadovém týdnu počítat s denními uzávěrami. Cesty vedou přes vojenský prostor, kde se přístup řídí rozpisem rakouské armády. Omezení platí od úterý do čtvrtka, u každého úseku ale začíná a končí v jinou hodinu. Pro plánování výletu proto nestačí ověřit pouze cestu k prvnímu vrcholu.
Dvě horské cesty v Seetaler Alpen se přes den zavírají. Turisté se musí připravit na komplikace

Dvě horské cesty v Seetaler Alpen se přes den zavírají. Turisté se musí připravit na komplikace

Zdroj: Clemens Stockner / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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