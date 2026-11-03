Dvě horské cesty v Seetaler Alpen se přes den zavírají. Turisté se musí připravit na komplikace

Podle aktuálního kalendáře ministerstva obrany je cesta na Hohe Ranach v úterý 3. a ve středu 4. listopadu uzavřená od 9 do 19 hodin. Ve čtvrtek 5. listopadu začíná omezení rovněž v devět ráno, končí však už v 18 hodin. Ještě delší zákaz průchodu platí v úterý na navazující trase z Hohe Ranach ke Kreiskogelu, která je nepřístupná od 8 do 21 hodin. Ve středu se tento úsek zavírá od 8 do 19 hodin a ve čtvrtek od 8 do 18 hodin.
Při spojení obou cest do jedné túry se jejich provozní režimy musí posuzovat společně. V úterý například končí uzávěra na Hohe Ranach o dvě hodiny dříve než na pokračování ke Kreiskogelu. Samotné zpřístupnění první části tedy neznamená, že lze rovnou projít i další úsek. Od pátku 6. do neděle 8. listopadu nynější armádní přehled uvádí oba úseky jako otevřené po celý den.
Výchozím místem je Schmelz nad Judenburgem
Hohe Ranach dosahuje výšky 1 981 metrů a patří k výletním cílům štýrského regionu Murtal. Oficiální turistický portál Štýrska popisuje okruh ze Schmelzu jako středně obtížnou túru dlouhou devět kilometrů, s převýšením přibližně 450 metrů a orientační dobou chůze tři a půl hodiny. Tyto parametry se vztahují k popsanému okruhu na Hohe Ranach, nikoli k prodlouženému přechodu na Kreiskogel.
Trasa začíná u parkoviště naproti Soldatenkirche, vojenskému kostelu ve Schmelzu. Přístupová silnice sem vede z Judenburgu přes Oberweg a Ossach; turistický portál uvádí vzdálenost zhruba 16 kilometrů. Pěší cesta následně stoupá lesem přes Brandriegel a sedlo Mühlbacher Sattel. Otevřená vrcholová oblast nabízí výhled na pánev Aichfeld i okolní hory. Pokračování směrem na Erslstand a Kreiskogel už představuje rozšíření základního výletu.
Uzávěry souvisejí s vojenským výcvikem
Pro zdejší pěší cesty platí odlišný režim než pro běžnou volně přístupnou horskou stezku. Regionální turistická organizace výslovně upozorňuje na blízkost vojenského uzavřeného prostoru a na přerušování přístupu při cvičeních s ostrou střelbou. Důvodem není pouze pohodlí návštěvníků nebo údržba chodníku. Otevřený úsek také nelze automaticky považovat za oprávnění pohybovat se mimo vyznačenou trasu.
Aktuální stav oznamují kromě armádního webu také informační panely naproti Soldatenkirche a v zatáčce při příjezdu do Schmelzu. Předem uložený rozpis proto nenahrazuje kontrolu místních informací. Ministerstvo obrany zároveň připouští změny z důvodů střelby či počasí. Kalendář přístupu sám neposuzuje sníh, námrazu nebo celkovou bezpečnost horského terénu; večerní skončení zákazu tedy není doporučením vyrazit na túru po setmění.
Pro telefonické ověření režimu cest zveřejňuje rakouské ministerstvo obrany čísla +43 664 622 3401, +43 664 622 3410 a +43 664 622 3411. Při dotazu je vhodné uvést konkrétní úsek i den návštěvy, protože rozpis obou cest se liší.
Použité zdroje: bmlv.gv.at, steiermark.com