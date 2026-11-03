TSMC zdraží pouzdření CoWoS o 20 %. Je to však vlastně dobrá zpráva

Pouzdření CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) je technologie tzv. 2.5D technologie pouzdření čipů, kterou vyvinula a nabízí TSMC. Vznikla primárně v souvislosti s efektivním pouzdřením čipů využívajících HBM paměti, které je potřeba propojit přímo s křemíkem čipu (ne tedy přes PCB). Hledání efektivních cest tohoto přímého spojení vedlo postupně k vývoji řady variant pouzdření CoWoS i vzniku jiných (ale v některých ohledech podobných) metod pouzdření, které mohou být použitelné v méně náročných segmentech a například i cenově dostupnější.
Těžištěm CoWoS jsou v současnosti především výpočetní a AI akcelerátory vybavené HBM pamětmi. Protože počet zakázek (a celý AI segment) stoupal rychleji, než se očekávalo, objevily se již loni obavy, že větším výrobním omezením, než je křemík a wafery, budou technologie pouzdření, především kapacity CoWoS linek.
To se potvrzuje - navzdory tomu, že TSMC urychlila zprovoznění nových továren. Dodací lhůty tohoto pouzdření už se prodloužily na 8 měsíců. Zákazníci se však nemusejí vypořádat pouze s prodloužením fronty, ale také se zdražením. Podle zpráv dodavatelského řetězce, které přináší China Times, lze očekávat až 20% zdražení pouzdření technologií CoWoS.
- TSMC cílí na zdvojnásobení kapacit CoWoS do 2 let září 2026
Z pohledu uživatele PC jde však o jedno z mála zdražení, které by se nemuselo přímo dotknout segmentu osobních počítačů. Pokud se totiž podíváme na dražší čipy běžně používané v PC segmentu, je situace docela jasná. Procesory Core si pouzdří Intel sám. Procesory Ryzen až po Zen 5 včetně nevyžadují pokročilé metody pouzdření (okrajovou věcí je Medusa Halo / Gorgon Halo, která vyšlapala cestu pro Zen 6). Zen 6 sice pokročilé pouzdření bude využívat, ale půjde o dostupnější technologii InFO, která není TSMC-exkluzivní (přesněji řečeno pochází od TSMC, ale v licenci ji nabízí třeba společnost Amkor, kterou AMD také využívá), takže kapacity nejsou vázané jen na linky TSMC. Konzumní GPU AMD ani Nvidie rovněž CoWoS nevyužívají. Pokud tedy zůstane jen u zdražení technologie CoWoS a nezasáhne další pokročilé technologie, nemuselo by se v PC segmentu prakticky nijak projevit.