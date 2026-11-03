Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

TSMC zdraží pouzdření CoWoS o 20 %. Je to však vlastně dobrá zpráva

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Přinejmenším tedy z hlediska uživatele PC. Existuje totiž šance, že uživatelský segment alespoň jedna vlna zdražování přímo nezasáhne…
CoWoS

CoWoS

Zdroj: TSMC
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 09:00

Reklama
Další články z diit.cz
Se Zen 7 / Grimlock nastoupí v roce 2029 do APU architektura RDNA 5+
Se Zen 7 / Grimlock nastoupí v roce 2029 do APU architektura RDNA 5+
Nova Lake: Vyšší posun výkonu na jádro jen s bLLC či APX?
Nova Lake: Vyšší posun výkonu na jádro jen s bLLC či APX?

Po zprávách o více než 20% nárůstu IPC procesorů Intel Nova Lake přichází poněkud chladnější sprcha....

Hynix: Nedostatek pamětí potrvá do r. 2030, 50 % kapacit 2027-28 je vyprodaných
Hynix: Nedostatek pamětí potrvá do r. 2030, 50 % kapacit 2027-28 je vyprodaných

Hynix vykázal meziroční růst tržeb o 328 %, provozní zisk o 632 %, marže o 33 % a čistý zisk o 216 %....

Krom WildCat Lake-refresh chystá Intel i 6-15W Moon Lake ze čtyř LP-E Atomů
Krom WildCat Lake-refresh chystá Intel i 6-15W Moon Lake ze čtyř LP-E Atomů

Většina nadcházejících PC procesorů přinese jednu novinku. Krom procesorové dlaždice s výkonnými (P) a...

CEO Intelu: Čína už není ve výrobě čipů moc daleko za USA
CEO Intelu: Čína už není ve výrobě čipů moc daleko za USA

Lip-Bu Tan přiznal, že i když je restrukturalizace Intelu z 80 % dokončena, vrácení továren a technologií...

Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

Web se věnuje tématům z oblasti informačních technologií, softwaru, hardwaru i digitálních trendů, které ovlivňují každodenní život. Čtenáři zde najdou články o novinkách ze světa IT, praktické tipy, vysvětlení technologií i pohledy na to, kam se digitální prostředí vyvíjí.Obsah propojuje...

Všechny články tohoto autora →
diit.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.