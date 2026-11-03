Show Jana Krause: Do studia dorazí Artur Štaidl, Ivana Chýlková s Petrem Uhlíkem a soukromý detektiv

Show Jana Krause, FOTO: distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: distr. FTV Prima
V úterním díle televizní Show Jana Krause se jako hlavní host představí Artur Štaidl, který popíše své současné podnikání i dřívější zkušenosti s terapií. Moderátor ve studiu přivítá také vlastní partnerku Ivanu Chýlkovou po boku herce Petra Uhlíka. Večerní trojici hostů pak uzavře soukromý detektiv Vladimír Vlčák se svými postřehy ze sledování nevěrníků. Výběr herce do temné divadelní hry
Na červenou pohovku hned v úvodu usedla herečka Ivana Chýlková se svým kolegou Petrem Uhlíkem. Moderátor Jan Kraus diváky rovnou upozornil na zjevný střet zájmů, protože s herečkou žije. Oba hosté momentálně hrají v představení Švýcarsko. Kraus k divadelní hře podotkl, že jejich rodinu zavalila temnotou.
Ivana Chýlková následně vysvětlila, jak k obsazení Petra Uhlíka došlo. Po přečtení scénáře se tvůrců ptala, s kým bude na jevišti vlastně hrát. Mladého herce si původně všimla v televizi, proto ho chtěla vidět naživo v divadle, aby si ověřila jeho fungování v hereckém kolektivu. „Tak jsem zjistila, že se nedere, ale je vynikající. A to je všechno,“ shrnula herečka důvod obsazení.
Terapie a návrat k muzice
Syn hudebníka Ladislava Štaidla a zpěvačky Ivety Bartošové se před televizními kamerami rozpovídal o své nedávno založené kapele Bananazz. Artur Štaidl zároveň zavzpomínal na své profesní začátky, kdy pracoval v gastronomii, vařil kávu a obsluhoval za barem. V současnosti se už zhruba čtyři roky věnuje byznysu a vede společnost zaměřenou na rekonstrukce nemovitostí.
Moderátora zaujal nejen jeho výrazně upravený voskovaný knír, ale především fakt, jak se dokázal vyrovnat se složitou minulostí. Otevřeně ho za to označil za hrdinu. „Ani sám nevím, jak jsem se s tím rodinným příběhem naučil fungovat. Věnoval jsem se terapii, psychologii. A jsem tady,“ potvrdil Artur Štaidl v televizním studiu. Během rozhovoru došlo i na bilancování v rodině, počítání sourozenců a Jan Kraus zhodnotil Štaidlův současný partnerský vztah jako perspektivní.
Limity soukromého detektiva
Trojici hostů doplnil Vladimír Vlčák. Jeho jméno i profese podle Krause na první pohled připomínají postavu z televizního seriálu. V reálném životě ale soukromý detektiv podléhá přísným pravidlům a podle zákona má značně omezené možnosti. Lidi smí na cizí žádost sledovat výhradně na veřejných prostranstvích.
Nejčastěji se na něj obracejí klienti s podezřením na nevěru. Zájemci z řad mužů i žen podle něj nechtějí vypadat před partnery jako blázni, a proto hledají u odborníků hmatatelnou jistotu. „Pokud osloví nás, dáme jim objektivní informace. To, jak s nimi naloží, je na nich,“ popsal svou praxi Vlčák.
Show Jana Krause sledujte v úterý 20. října večer na
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