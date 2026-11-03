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Show Jana Krause: Do studia dorazí Artur Štaidl, Ivana Chýlková s Petrem Uhlíkem a soukromý detektiv

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V úterní Show Jana Krause usedne na červenou sedačku Artur Štaidl i herečka Ivana Chýlková. Závěrečným hostem oblíbeného pořadu bude soukromý detektiv.
Show Jana Krause

Show Jana Krause

Zdroj: FOTO:distr. FTV Prima
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 09:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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