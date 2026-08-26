V létě ti řeknu, jak se mám: Rogoz zranila tři herce, Švantnerová téměř zmizela ze střihu a na place létaly vulgarismy

V létě ti řeknu, jak se mám, FOTO: FALCON / distr. TV Nova V létě ti řeknu, jak se mám, FOTO: FALCON / distr. TV Nova V létě ti řeknu, jak se mám, FOTO: FALCON / distr. TV Nova V létě ti řeknu, jak se mám, FOTO: FALCON / distr. TV Nova V létě ti řeknu, jak se mám, FOTO: FALCON / distr. TV Nova V létě ti řeknu, jak se mám, FOTO: FALCON / distr. TV Nova V létě ti řeknu, jak se mám, FOTO: FALCON / distr. TV Nova V létě ti řeknu, jak se mám, FOTO: FALCON / distr. TV Nova V létě ti řeknu, jak se mám, FOTO: FALCON / distr. TV Nova V létě ti řeknu, jak se mám, FOTO: FALCON / distr. TV Nova
Komedie V létě ti řeknu, jak se mám spojila před kamerou oblíbené české herecké tváře v čele s Terezou Kostkovou, Martinem Hofmannem a Ondřejem Sokolem se slovenskými a rumunskými kolegy. Natáčení zkomplikovaly přísné pandemické restrikce i velká jazyková bariéra, která na place ústila do spousty velmi netradičních situací. Pět jazyků a peprná mezinárodní komunikace
Během natáčení snímku zněla na place slovenština, čeština, rumunština, angličtina i francouzština. Herci si kvůli rozdílným rodným jazykům často vůbec nerozuměli a spoléhali se na výraznou mimiku nebo foneticky naučený konec replik.
Rumunská herečka Andreea Vasile například přiznala, že se slovenské pasáže učila pouze po zvuku a z nového jazyka si odnesla především nepublikovatelná slova. Její kolega Ján Koleník potvrdil, že při poslechu rumunštiny neměl pražádnou šanci zachytit správný moment pro svůj text. S Vasile se tak domlouval převážně anglickými posunky a vzájemnou výměnou mezinárodních vulgarismů.
Petra Vajdová a Dana Rogoz zase dostaly za úkol improvizovat před běžící kamerou ve scéně bez záznamu zvuku. Obě herečky mluvily plynule svými rodnými jazyky v kombinaci s angličtinou a tvořily zcela nesmyslné věty. Nad jejich následným překladem se pak upřímně pobavily. Tereza Kostková ve filmu ztvárnila přehnaně starostlivou Ivanu a pochvalovala si natáčení v Bratislavě, kam předtím pracovně nikdy nezavítala.
Fyzické nástrahy a utajená modelka
Práce v mezinárodním obsazení přinesla i drobné zdravotní komplikace. Zmiňovaná Rogoz stihla v průběhu jednoho pracovního dne vrazit dvěma hercům do zubů, třetímu natrhla ret a nedopatřením vytrhla celou dveřní zárubeň.
K náročným fyzickým výkonům patřila scéna s ohňostrojem, kterou štáb točil na Oravě celou noc v desetistupňovém mrazu a metrovém sněhu. Herci museli zhruba třicetkrát běžet do kopce hlubokými závějemi přímo mezi vybuchujícími raketami.
S opakovanými klapkami bojoval Marián Miezga u podstatně klidnějšího obrazu. Během scény musel zakousnout do klobásy celkem dvaatřicetkrát.
mu následně jako projev sdíleného humoru zanechal v šatně dar v podobě další uzeniny. Ondřej Sokol
Miezga se navíc během sportovních scén potkal s českou modelkou Nikol Švantnerovou. Ta ztvárnila ženu běžící v jeho blízkosti, ovšem po finálním střihu tvůrců zbyly z její účasti pouze statické fotografie.
Zimní improvizace a narychlo postavené trhy
Filmaři velice často upravovali plány kvůli tehdejší pandemii. Původní představa o natáčení na autentických bratislavských vánočních trzích vzala za své po jejich plošném zrušení v prosinci 2020. Architekt Juraj Kuchárek proto na nádvoří Staré radnice postavil uměle zasněženou variantu svátečního městečka. Zde se také vůbec poprvé kompletně celá herecká sestava potkala naživo.
Po přesunu do obce Malé Borové štáb zaskočily teploty kolem 21 stupňů pod nulou, na samotné natáčení se nakonec oteplilo na minus čtyři stupně. K horské chalupě se přesto museli dopravovat auty se sněhovými řetězy.
Kuchárek dostal na starost i výrobu televizní ceny pro postavu moderátorky Ely. Čtyři metry vysoká socha z polystyrenu a styroduru vznikala tři týdny. Před budovu Slovenského národního divadla ji filmaři kvůli obřím rozměrům museli převážet rozdělenou na dvě samostatné části.
Přepychové a chladné bydlení filmového premiéra Jaroslava Plesla a jeho manželky našla produkce v prostorách umělecké galerie vinařství v Modre. Natáčení klavírní scény probíhalo pro změnu v karlovarském hotelu Imperial.
Rychlé personální změny na place
Pandemická situace velmi rázně promluvila do obsazení vedlejších rolí. Původně vybraná Eva Pavlíková musela účast odříct těsně před kostýmovými zkouškami a štáb narychlo oslovil Annu Šiškovou. Ta nabídku přijala jako příležitost k návratu do práce po dlouhé pauze. Stejný scénář proběhl u role kolegyně právničky Adriany, kde Janku Kovalčíkovou na poslední chvíli vystřídala Zuzka Porubjaková.
Změnami si prošla i samotná Vasile, jež dorazila na casting původně se svým ročním synem a ucházela se o roli Adriany. Režisérka Marta Ferencová jí vzápětí nabídla text postavy Ely, který se herečka musela naučit okamžitě po polední přestávce. Rumunský herec Pavel Bartos zase platí ve své domovině za velkou hvězdu díky moderování lokálních verzí velkých talentových soutěží.
Film V létě ti řeknu, jak se mám vysílá Nova Cinema 26. srpna ve 20:00, reprízu uvede o den později od 15:35.
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