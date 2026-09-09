Popraskaná rajčata: většinou nejsou závadná

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Popraskaná rajčata: většinou nejsou závadnáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Praskání rajčat je jev, kdy se na slupce plodů začnou objevovat trhliny. Hlavní příčinou je kolísání vody a teploty.Rajčata mají totiž velmi tenkou a pružnou slupku, která pomalu absorbuje vodu. Problém pak nastává ve chvíli, kdy po dlouhém suchu přijde náhlý a vydatný déšť. Plody rychle absorbují vodu, což způsobí, že se jejich objem zvětší rychleji, než se slupka dokáže roztáhnout, a to vede k prasklinám. Můžeme s klidem taková rajčata konzumovat nebo je to problém?
Rajčata
Zdroj: Pixabay
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úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...Všechny články tohoto autora →
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