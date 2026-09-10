Jak ušetřit při praní: Drobnosti, které se za rok nasčítají

Praní patří běžné činnosti. I zde se dá však ušetřit. Jedno ušetřené praní, o něco nižší teplota nebo správné množství pracího prostředku nemusí znamenat velký rozdíl na účtu. Když se ale podobné drobnosti opakují celý rok, úsporu už můžete znatelně pocítit.
Praní až tehdy, když je pračka plná
Neznamená to pračku přeplňovat. Pokud ale můžete několik kousků prádla nechat na další várku, udělejte to. Pračka spotřebuje při jednom cyklu určité množství vody a elektřiny bez ohledu na to, zda je buben naplněný z poloviny, nebo téměř podle doporučené kapacity. Výjimkou je samozřejmě program určený pro malé množství prádla.
Nižší teplota často stačí
U běžně nošeného oblečení není vždy nutné prát na vysokou teplotu. Pokud to dovoluje štítek na oblečení a typ znečištění, můžete zvolit například 30 či 40 °C. Ohřev vody patří k energeticky náročným částem pracího cyklu, takže nižší teplota může znamenat menší spotřebu elektřiny.
Není potřeba mnoho pracího prostředku
Více pracího prostředku neznamená čistší prádlo. Při předávkování mohou v textilu zůstávat jeho zbytky a pračka se zároveň může více zanášet. Dávku proto přizpůsobte množství prádla, tvrdosti vody a míře znečištění podle doporučení výrobce.
Tip: Prací prášek si můžete vyrobit doma.
Efektivní využití úsporného programu
Eko program může trvat déle, ale to samo o sobě neznamená, že spotřebuje více energie. U některých praček je jeho princip založen právě na nižší teplotě a efektivnějším využití vody. Vyplatí se proto podívat do návodu, co konkrétní úsporný program nabízí a pro jaké prádlo je vhodný.
Sušení může stát víc než samotné praní
Pokud máte sušičku, zaměřte se i na ni. Dobře odstředěné prádlo obsahuje méně vody a může se sušit kratší dobu. U některých textilií navíc není sušička vůbec nutná. Když můžete prádlo usušit volně na vzduchu, obejdete spotřebu elektřiny spojenou se sušením.
Foto: Pixabay
Malé změny, které dávají smysl
Úsporné praní neznamená prát méně kvalitně. Jde především o to nepouštět pračku zbytečně, nepoužívat vyšší teplotu, než je potřeba, a správně dávkovat prostředky. Když se těchto drobností budete držet při každém praní, během roku se mohou promítnout nejen do nižších výdajů, ale také do menší spotřeby vody a energie.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Jak ušetřit při praní: Drobnosti, které se za rok nasčítají
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