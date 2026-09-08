Klid u lesa. Na místě staré chaty vznikl špičkový moderní dům

Reklama
5 min
Klid u lesa. Na místě staré chaty vznikl špičkový moderní důmPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Namísto zarostlé chátrající chaty, skrze jejíž stěny táhlo, stojí dnes na okraji lesa moderní bungalov. Díky precizní přípravě a promyšlenému výběru materiálů nabízí maximální pohodlí. Nechybí v něm ani stropní chlazení, ani perforované akustické desky pro dokonalé ticho. Majitel měl od začátku jasnou představu o tom, jak chce bydlet – a výsledek mluví sám za sebe.
Dům na samotě
Zdroj: Saint-Gobain
Reklama
Nepovedená slivovice: než ji vylejete zkuste ji opravit
Domácí slivovice se i v dnešní době těší v některých regionech velké oblibě. Také patříte k těm, kteří...
Vodní kámen kolem kohoutku zmizí téměř bez drhnutí
Bojujete s vodním kamenem? Pravdou je, že vodní kámen kolem kohoutku patří mezi nečistoty, které dokáží...
Nasypte mouku do toalety a zbavíte se nevzhledných skvrn
Čistá toaleta je základem každé domácnosti. Mnohdy to stojí dost námahy a také finančních prostředků za...
Dům po skončení léta potřebuje něco jiného než velký úklid
Po létě máme často tendenci se vrhnout na generální úklid. Jenže konec prázdnin není jen časem na mytí oken...
úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...Všechny články tohoto autora →
Pozor na nejsložitější volby. Jedna chyba v křížkování a hlasy přijdou vniveč
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Stačí posunout jídlo o hodinu. Nová studie ukazuje na nenápadný zvyk spojený s rizikem infarktu
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 03:30
„Sundejte si klaunské nosy.“ Ukrajinec se z údajně dobytého města vysmál Putinovi
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Pikora: Měl jsem chuť složit mandát. Babiše kontrolujeme, bez Motoristů by byl vyšší deficit
Aktuálně.cz - Video
dnes, 03:30
Tajemný Zeman o prezidentské kandidatuře: „Uvažovat můžeme o čemkoliv lákavém“
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Reklama
Pikora: Měl jsem chuť složit mandát. Babiše kontrolujeme, bez Motoristů by byl vyšší deficit
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Tvarohová vánočka bez kynutí s rumovými rozinkami, vanilkou a mandlemi
Cooky.cz
dnes, 03:20
4 min
AI Agenti od OpenAI řádili na německé wiki. Zanechali tam přes 15 tisíc úprav
cdr.cz
dnes, 03:00
2 min
Obrázkový kvíz o houbách z českých lesů: Zkušení houbaři by měli z fotek poznat 10 z 10 druhů
Cooky.cz
dnes, 02:00
2 min
Vyšší napětí pro AI datacentra přináší nové bezpečnostní výzvy
Volty
dnes, 01:00
4 min
Reklama
Švýcaři zkoušejí vyobcovat Microsoft. Open source nasadí pro 3000 úředníků
cdr.cz
dnes, 01:00
1 min
Bídná Sparta si zahrává. Vyhodila dva trenéry, kritizovaný Priske zatím přežil
SportyŽivě
8. 9. 2026, 23:59
3 min
Baník přivedl posilu, která fanoušky vytočila víc, než kdyby přišel hráč ze Sparty. Elbela navíc omlouvá
SportyŽivě
8. 9. 2026, 23:55
4 min
Naděje pro český nároďák. Nový trenér Denia je v kontaktu s hvězdným Schickem
SportyŽivě
8. 9. 2026, 23:37
3 min
Sousedův kouř z komínu vás otravuje? Stačí jedno podání na úřad a hrozí mu pokuta až 50 000 Kč. Většina lidí to neudělá
Chalupáři-Zahrádkáři
8. 9. 2026, 22:30
2 min
Reklama
Dům v dřevěném kabátu: Lamelová fasáda něco stojí, ale nemusí to být jmění
HN.cz
8. 9. 2026, 22:00
Města potřebují vodu, ne klimatizaci. Ochladit je pomůže mokřad
HN.cz
8. 9. 2026, 22:00
Transporter do zásuvky překvapí. Dojede daleko a firmám už se může vyplatit
HN.cz
8. 9. 2026, 22:00
Dočkáme se konečně dostupných nájemních bytů? V Praze začal platit Metropolitní plán
HN.cz
8. 9. 2026, 22:00
Dokonale uklizená zahrada není připravená na zimu
HN.cz
8. 9. 2026, 22:00
Reklama
Nová města ve městě. Prahu čeká zahušťování
HN.cz
8. 9. 2026, 22:00
Dřevo na fasádě: Návrat k přírodě a čistým liniím
HN.cz
8. 9. 2026, 22:00
Jak z malého bytu udělat velký
HN.cz
8. 9. 2026, 22:00
Nejsilnější lasery světa potřebují dokonalé klima
HN.cz
8. 9. 2026, 22:00
Zaujal nás charakter lidí. Ostrava má mít multifunkční stadion
HN.cz
8. 9. 2026, 22:00
Reklama
Dvě hlavičky česneku a dvě feferonky. Zahrádkáři říkají, že po jedné aplikaci slimáci zmizí nadobro
adbz.cz
8. 9. 2026, 21:40
2 min
Takové hrubky se jen tak nevidí. Inter pomohl Realu k první výhře v Lize mistrů
Aktuálně.cz - Sport
8. 9. 2026, 21:27
Na levných Android tabletech v Česku byl předinstalovaný čínský malware. Hackeři měli plný přístup k zařízení
Mobify.cz
8. 9. 2026, 21:16
4 min
Chlapík odmítl strach z Pardubic a překvapil slovy o NHL. Sparta pod novým trenérem chce zlomit prokletí semifinále
SportyŽivě
8. 9. 2026, 20:54
4 min
Bývalý bundesligový hráč Ruman pojmenoval hlavní problém Sparty. Priske se podle něj mýlí, ale zvládne to otočit
SportyŽivě
8. 9. 2026, 20:50
3 min
Reklama
Siniaková je dvě výhry od tuctu grandslamů. V New Yorku je už v semifinále deblu
Aktuálně.cz - Sport
8. 9. 2026, 20:45
Kanada se chce těsněji připoutat k EU. Ve hře je nová aliance pro obchod i obranu
Aktuálně.cz - Zprávy
8. 9. 2026, 20:33
Sigma rozvázala smlouvu s hráčem zapojeným v korupční aféře. Primátor Karviné mezitím utekl před trestem z asociace
SportyŽivě
8. 9. 2026, 20:33
4 min
Půl lžičky jedlé sody v litru vody a housenky zmizí ze zahrady za týden. Většina zahrádkářů přitom sahá po drahé chemii
Chalupáři-Zahrádkáři
8. 9. 2026, 20:28
2 min
První Čech s plným stipendiem na americký fotbal. Dvacetiletý Bílý popsal, čím si v NCAA musel projít
SportyŽivě
8. 9. 2026, 20:19
4 min
Reklama
Neymar odkulhal ze čtvrtfinále brazílského poháru. Další zranění stehna oživuje debatu o konci kariéry
SportyŽivě
8. 9. 2026, 20:07
3 min
Šonka vzal hokejové hvězdy extraligy do akrobatického letadla a nešetřil je. Někdo se pozvracel, Klíma chtěl přidat
SportyŽivě
8. 9. 2026, 20:05
4 min
Nasadili kukly a šli proti migrantům i policii. Brity zaskočila „křesťanská armáda“
Aktuálně.cz - Zprávy
8. 9. 2026, 20:03
Vémolu nachytali v ulicích Bratislavy s další ženou. Je to jedna z nejbližších kamarádek Lely Ceterové
SportyŽivě
8. 9. 2026, 19:57
4 min
Priske prohrál čtyři z posledních sedmi zápasů a fanoušci volají po jeho konci. Expert vysvětlil, kde dělá chybu
SportyŽivě
8. 9. 2026, 19:50
3 min
Reklama
Reklama
Co ona je za tenistku? nechápala Běloruska. Přesto Nosková na US Open končí
„Odcházel jsem navždy.“ Pavel Kříž kvůli svobodě zahodil kariéru i život, který znal
Známá moderátorka dostala v Egyptě trest smrti. Soud rozhodl o oběšení
„Ženy do jiných prostor.“ Hosté si na Eiffelovce vynutili kuriózní podmínku, personál se vzbouřil
Kilometr a půl pod zemí detektor zachytil jediný podivný náraz. Fyzikové zatím nevědí, co do xenonu udeřilo
Reklama
Reklama