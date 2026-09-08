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Klid u lesa. Na místě staré chaty vznikl špičkový moderní dům

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Namísto zarostlé chátrající chaty, skrze jejíž stěny táhlo, stojí dnes na okraji lesa moderní bungalov. Díky precizní přípravě a promyšlenému výběru materiálů nabízí maximální pohodlí. Nechybí v něm ani stropní chlazení, ani perforované akustické desky pro dokonalé ticho. Majitel měl od začátku jasnou představu o tom, jak chce bydlet – a výsledek mluví sám za sebe.
Dům na samotě

Dům na samotě

Zdroj: Saint-Gobain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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