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Smíchejte vaječné skořápky s colou. Vznikne netradiční čisticí prostředek

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Skořápky od vajec většinou skončí v koši jako odpad. Je to škoda, protože mají své další využití například jako hnojivo pro rostliny nebo je lze dokonce použít pro základ čisticího prostředku. Stačí je smíchat s oblíbeným nápojem, kterým je coca-cola a saponátem.
Vaječné skořápky

Vaječné skořápky

Zdroj: Pixabay
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