Jak otevřít pevně utaženou sklenici? Pomocí snadného triku

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Jak otevřít pevně utaženou sklenici? Pomocí snadného trikuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pevně utažená sklenice dokáže potrápit. Často přitom není problém v samotném víčku, ale v podtlaku, který vznikl uvnitř sklenice. Místo namáhavého kroucení proto pomůže podtlak nejprve narušit či zlepšit přilnavost rukou k víčku.
Sklenice
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