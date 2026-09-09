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Jak otevřít pevně utaženou sklenici? Pomocí snadného triku

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Pevně utažená sklenice dokáže potrápit. Často přitom není problém v samotném víčku, ale v podtlaku, který vznikl uvnitř sklenice. Místo namáhavého kroucení proto pomůže podtlak nejprve narušit či zlepšit přilnavost rukou k víčku.
Sklenice

Sklenice

Zdroj:
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úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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