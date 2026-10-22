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Podzimní záhon bez plevele: Včasné odstranění a mulčování

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Na podzim je vhodný čas pro poslední úklid záhonů. Nejde přitom jen o to, aby zahrada před zimou vypadala upraveně. Když se zbavíte plevele ještě v říjnu a půdu následně zakryjete, můžete si výrazně usnadnit práci, která by vás jinak čekala na jaře. Jednoduchý trik spočívá v kombinaci důkladného odplevelení a vhodného mulče.
Plevel

Plevel

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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