Visela v každé socialistické kuchyni vedle sporáku, pak skončila na skládce. Kdo ji má dodnes, může za ni chtít i 1 000 Kč

Spousta lidí na ni narazí při vyklízení bytu po rodičích nebo prarodičích. Dřevěná polička se sadou kořenek roky visela na zdi u sporáku a teď leží v krabici, která má jet do sběrného dvora. Nápisy vybledly a jedné kořence chybí víčko. Ještě než krabice zmizí z bytu, stojí za to podívat se kořenkám zespodu. Malá značka na dně často napoví, jestli jde o odpad, nebo o věc, kterou někdo rád koupí.
Pepř, kmín a majoránka na dosah
Typická sada vypadala zhruba takhle. Na zdi visela dřevěná polička a v ní stála řada malých kořenek s víčky. Na každé byl název koření, třeba pepř, kmín, paprika nebo majoránka. Větší sady měly navíc dózy na mouku, cukr a sůl.
Kořenky bývaly z porcelánu, keramiky nebo dřeva a objevovaly se i sady z lisovaného plastu, například ze 70. let. V mnoha domácnostech patřila taková polička k běžnému vybavení. Po roce 1989 ale chtěla spousta lidí doma něco nového a dovozového, a tak dobové vybavení ve velkém mizelo v kontejnerech. Dnes o část tehdejšího vybavení stojí sběratelé a lidé, kteří mají rádi retro.
Přečtěte si také: Ani soda, ani ocet. Sypu 2 lžičky tohoto do konvice a vodní kámen zmizí bez drhnutí Kolik za ni lidé chtějí
Na Bazoši a Aukru se běžné retro sady ke konci října 2026 nabízejí za stovky korun. Několik příkladů z nabídek:
Co se nabízí Kde Požadovaná cena polička s kořenkami Bazoš 290 Kč sada kořenek k zavěšení na zeď Bazoš 300 Kč 4 porcelánové kořenky se značkou MZ Bazoš 450 Kč polička s 12 kořenkami, místy poničená, jedna kořenka bez víčka Aukro 1 000 Kč
Stejnou částku chce prodávající i za sadu kořenek a dóz v cibulákovém dekoru, jejíž stáří ovšem inzerát neuvádí. Částkou 1 000 Kč končí nejvyšší nabídky retro poliček s kořenkami. Starší sady z první republiky a některé cibulákové sady neznámého stáří se ale nabízejí i dráž. Všechny uvedené částky chtějí prodávající. Kupec nakonec může zaplatit méně a část prodejců cenu do inzerátu vůbec nepíše.
Přečtěte si také: Babiččin trik na rajskou omáčku zná málokdo. Stačí 1 lžíce na konci a už nikdy nebude kyselá V inzerátech na Bazoši a Aukru chtějí prodávající za běžné retro sady kořenek zhruba od 290 do 1 000 Kč. Ilustrační foto. Zdroj: Mehmet Akif Acar / Pexels. Víčko a oťuk hýbou cenou
Dvě na pohled podobné sady mohou mít hodně odlišnou cenu. Cenu sady zvedá:
kompletnost, tedy všechny kořenky i s víčky, stav bez oťuků, prasklin a vlásečnic, neporušený dekor a zlacení, čitelná značka výrobce na dně.
Polička za 1 000 Kč z Aukra je místy poničená a jedné kořence chybí víčko. Požadovaná cena tedy ještě neznamená, že sada za tolik odejde. Kdo má doma kompletní kousek bez oťuků, má lepší výchozí pozici.
Přečtěte si také: Ani česnek, ani majoránka. Do bramboráků patří 1 surovina, kterou znají kuchařky z vesnic po generace Stáří prozradí dno
Nápis Czechoslovakia na dně říká, že kus vznikl nejdřív po vzniku Československa v roce 1918. Označení „Made in Czechoslovakia“ se ale používalo až do 90. let. Samotný nápis proto první republiku od socialismu neodliší. Víc napoví značka výrobce. Například MZ patří porcelánce ve Staré Roli u Karlových Varů, která po válce fungovala jako znárodněný podnik.
Stáří má vliv na cenu. Sběratelé obvykle sáhnou dřív po výrobě z doby mezi válkami. Kusy z let po roce 1948 mají u nich zpravidla nižší cenu, i když některé řady si kvalitu udržely. Dřevěné kořenky s porcelánovými cedulkami z první republiky se ve stejné době nabízejí za 2 890 Kč, tedy výš než běžné socialistické sady.
Cibulák vyrábí Český porcelán v Dubí dodnes. Starší cibulákové kořenky proto nemají na trhu výsadní postavení, kupující si může stejný vzor pořídit i v obchodě. Nová dřevěná police s 11 cibulákovými kořenkami se nabízí za 5 900 Kč. Je to současné zboží a s cenou dobových sad se srovnávat nedá.
Přečtěte si také: Pekař radí Čechům: chleba vydrží měkký celý týden, když ho uložíte k 1 obyčejné věci Jak sadu ocenit a nabídnout
Než napíšete inzerát, zjistěte, co vlastně máte. Nejvíc napoví porovnání: najděte stejnou značku ze dna kořenky u jiných nabízených kusů a podívejte se, kolik za ně prodávající chtějí. Když značku nepoznáte, vyfoťte ji ostře zblízka a dohledejte v online rejstříku značek, případně se s fotkami zeptejte na sběratelském fóru.
Když si nejste jistí, kus vám posoudí i odborníci. Bezplatný odhad z fotografie nebo při osobní návštěvě nabízejí některé aukční domy, například Dorotheum Praha a Arthouse Hejtmánek, a také Asociace starožitníků.
Do inzerátu pak patří fotka celé poličky, detail značky a poctivě nafocené vady. Napište, kolik kořenek sada má a jestli některé chybí víčko. U běžné socialistické sady počítejte spíš se stovkami korun. Čím je sada kompletnější a zachovalejší, tím víc si za ni můžete říct.
Přečtěte si také: Tohle nikdy nedávejte do lednice. Většina Čechů to dělá a nechápe, proč to rychleji ztrácí chuť
Zdroje: https://www.bazos.cz/search.php?hledat=ko%C5%99enky+cibul%C3%A1k&rubriky=www&kitx=ano, https://aukro.cz/retro-drevena-nastenna-policka-s-korenkami-12-ks-32277b-7123661875, https://aukro.cz/vysledky-vyhledavani?text=ko%C5%99enky%20retro, https://energozrouti.cz/clanek/stary-porcelan-sberatelstvi-hrnky-cena, https://techsvet.cz/?p=216409, https://www.kudyznudy.cz/aktuality/svetovecesko-a-slavny-porcelan-s-cibulovym-vzorem, https://appraizely.com/antique-terms/czechoslovakia, https://www.regentantiques.com/blog/?p=2405, https://techsvet.cz/?p=214108, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=ko%C5%99enky+retro&rubriky=www&kitx=ano