Obří kynutý knedlík Germknödel s borůvkami a vanilkovým krémem: Tyrolská specialita, která chutná jako z horské chaty

Jako malá holka jsem nedělní
sladké obědy u babičky naprosto milovala a s jahodami nebo ovocné kynuté knedlíky švestkami pro mě znamenaly ryzí štěstí. Jenže v dospělosti mě klasické ovocné knedlíky trochu přešly a dostala jsem chuť na něco nového, co by mi vzpomínku na dětství vrátilo v trošku sofistikovanějším podání. Když jsem poprvé vyzkoušela tradiční tyrolský Germknödel, byla to absolutní trefa do černého. Nic lepšího jsem už dlouho nejedla a ta kombinace obřího nadýchaného knedlíku, sametové vanilkové omáčky a je prostě k sežrání. máku
Místo
klasických povidel jsem tentokrát do středu zabalila poctivou porci šťavnatých z mrazáku, které dodaly knedlíku úžasnou navinulou chuť. Když na horký parní knedlík nalijete bohatou lázeň z podomácku uvařené vanilkové omáčky ze smetany a pravých žloutků a navrch borůvek nasypete jemně mletý mák s vanilkovým cukrem, vznikne neodolatelný jako z té nejlepší dezert alpské horské chaty.
Můj tip zní: Při vaření v páře nechte mezi knedlíky na pařáčku obrovské rozestupy a hrnec neotvírejte; těsto díky kvasnicím neuvěřitelně nabude a bez dostatku místa by se knedlíky k sobě přilepily nebo by po předčasném otevření poklice nenávratně spadly. Recept na tradiční rakouský Germknödel plněný šťavnatými borůvkami
Celkový čas přípravy a vaření: 1 hodina 50 minut Ingredience potřebné k přípravě Kynuté knedlíky 250 g polohrubé mouky 1/2 balíčku instantního droždí (cca 3,5 g) 100 ml vlažného plnotučného mléka 30 g cukru krupice 25 g rozpuštěného másla 1 vejce 1/2 lžičky nastrouhané citronové kůry 1 špetka soli 150 g mražených nebo čerstvých borůvek (případně povidel) 1 lžíce másla na potřetí pařáčku Poctivá vanilková omáčka 1 vanilkový lusk 500 ml smetany ke šlehání 4 žloutky 50 g cukru krupice Posypání 4 lžíce mletého máku 2 lžíce moučkového cukru (nebo vanilkového cukru) Postup při přípravě Alpského knedlíku Germknödel s vanilkovou omáčkou
1. Do hluboké mísy přisypejte polohrubou mouku, cukr krupici, špetku soli, nastrouhanou citronovou kůru a instantní droždí.
2. V malém kastrůlku rozpustíte máslo, přilijte plnotučné mléko, nechte ho ohřát na tělesnou teplotu, přidejte vyklepnuté vejce a
vše v misce vidličkou společně rozšlehejte.
3. Mléčnou směs vlijte do mísy k moučné směsi a
ručně nebo v robotu vypracujte hladké, poddajné těsto, které se nelepí na stěny mísy.
4. Těsto v míse lehce pomoučete, zakryjte utěrkou a
nechte na teplém místě kynout přibližně 60 minut, dokud nezdvojnásobí svůj objem.
5. Vykynuté těsto vyklopte na pomoučněný vál,
rozválejte a rozkrojte na 4 stejně velké díly.
6. Na každý díl těsta dejte poctivou porci šťavnatých borůvek, okraje těsta pečlivě spojte k sobě,
vytvarujte hladké obří kuličky a nechte je 15 minut na vále dokynout.
7. Pařáček v hrnci lehce potřete rozpuštěným máslem, naskládejte na něj knedlíky s dostatečnými rozestupy a
vařte v páře pod pokličkou 15 až 18 minut. Příprava vanilkové omáčky
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8. Mezitím nalejte do rendlíku smetanu ke šlehání, podélně rozřízněte vanilkový lusk, špičkou nože
vyškrábněte dřeň přímo do smetany a pozvolna přiveďte k varu po dobu 2 minut.
9. V misce metličkou rozšlehejte žloutky s cukrem krupicí.
10. Za stálého šlehání
přelijte žloutky naběračkou vroucí smetany, promíchejte a poté přidejte druhou naběračku smetany.
11. Žloutkovou směs za stálého míchání
vlijte zpět do rendlíku ke zbylé smetaně a na mírném ohni zahřívejte do zhoustnutí, přičemž směs nesmí projít varem.
12. Mletý mák v misce smíchejte s moučkovým či vanilkovým cukrem.
13. Uvařený obří Germknödel přemístěte do hlubokého talíře,
štědře ho přelijte teplou vanilkovou omáčkou a dozdobte makovým cukrem. Foto: Cooky.cz, neuvěřitelná dobrota Tipy redakce: Sledování teploty vanilkového krému: Při zahušťování vanilkové omáčky ze žloutků nepřekračujte teplotu 80 stupňů, aby se žloutky nesrazily a vytvořily dokonale sametový krém. Mražené borůvky předem nerozmrazujte: Pokud do knedlíku balíte mražené borůvky, vkládejte je do těsta ještě zmrazené a lehce obalené v lžičce škrobu či cukru, aby těsto nepromáčely. Vaření v páře je základ: Na rozdíl od běžných kynutých knedlíků vařených ve vodě připravujte Germknödel výhradně na parním pařáčku potřeném tukem pro zachování maximální nadýchanosti. Alternativní přeliv z másla: Pokud spěcháte a nechcete připravovat vanilkovou omáčku, přelijte uvařený knedlík štědrou dávkou rozpuštěného másla. Pevné uzavření těsta: Při balení borůvek okraje těsta důkladně zmáčkněte a spojte dole, aby ovocná šťáva při kynutí a vaření v páře nevytékala ven.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková