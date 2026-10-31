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Na podvod zvaný „červí díra“ skáče stále více Čechů. Stačí telefonát a vybírají peníze přímo z vašeho účtu

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Průměrná škoda na jednu oběť bankovního podvodu v Česku se za rok zdvojnásobila na 33 460 Kč. Za prudkým růstem stojí i scénář, kterému se říká „červí díra“.
Modrá platební karta v ruce muže

Modrá platební karta v ruce muže

Zdroj: pxHere
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 31.10.2026 04:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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