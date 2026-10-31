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Křivoklátská věž Huderka držela Kelleyho dva a půl roku. Útěk selhal kvůli vlhkosti

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Anglický alchymista Edward Kelley prožil v křivoklátském vězení zhruba dva a půl roku. Pokus o útěk z věže Huderka skončil na skalách, protože lano nevydrželo.
Křivoklátská věž Huderka držela Kelleyho dva a půl roku. Útěk selhal kvůli vlhkosti

Křivoklátská věž Huderka držela Kelleyho dva a půl roku. Útěk selhal kvůli vlhkosti

Zdroj: Wector.sector / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 31.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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