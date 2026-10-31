Kdo zatáhne závěsy až po setmění, platí za topení zbytečně víc. Správné načasování ušetří i několik tisíc ročně

Od změny času uplynulo pět dní a večery se zkrátily skokově. V sobotu 24. října slunce zapadalo v 17:53, o den později už v 16:51. Pro topnou sezonu 2026/2027 z toho plyne jednoduché pravidlo: závěsy patří zatáhnout zhruba deset až patnáct minut před západem slunce, v Praze tedy tento týden mezi 16:30 a 16:40. Britští odborníci na okna z firmy SRJ Windows tu radu shrnují krátce: zavřít závěsy za soumraku. Spočítali jsme, kolik korun takový zvyk může přinést při českých cenách energií. U plynového kotle vychází stovky až nízké tisíce ročně. U elektrického přímotopu, horších oken a poctivé večerní rutiny se částka může vyšplhat k několika tisícům.
Kdy zatáhnout závěsy: zimní kalendář podle soumraku
Přes den okno pracuje ve prospěch domácnosti. Nízké zimní slunce prohřívá místnost, zvlášť pokud okna míří na jih nebo na západ, a zatažená látka by o tento bezplatný zisk připravila. Jakmile ale slunce klesne pod obzor, sklo se během chvíle mění v chladnou plochu, od níž se ochlazuje vzduch i lidé sedící poblíž.
Orientační časy pro Prahu, podle nichž si lze nastavit připomínku v telefonu:
Období Západ slunce v Praze Kdy zatahovat Konec října 2026 16:51 → 16:41 kolem 16:30 Listopad 2026 16:39 → 16:03 od 16:25 do 15:50 Prosinec 2026 16:03 až 16:09, nejdřív 15:59 (11. až 13. 12.) kolem 15:45 až 15:55 Leden 16:10 → 16:54 od 16:00 do 16:40 Únor 16:55 → 17:42 od 16:45 do 17:30 Březen do změny času 17:43 → 18:27 od 17:30 do 18:15
Ve městech na východě republiky slunce zapadá o několik minut dřív, v západních Čechách o něco později. Na konci března přijde další zlom: 29. března 2027 se západ posune až za půl osmou a topná sezona se pomalu chýlí ke konci.
Kolik korun ušetří závěsy na topení
Výpočet stojí na číslech amerického pracoviště
Cornell Cooperative Extension. Okna podle něj u běžného rodinného domu odpovídají za 25 až 35 procent tepelných ztrát. Obyčejně pověšené závěsy omezí únik tepla oknem o 5 až 10 procent, hustá látka se samostatnou podšívkou a utěsněnými okraji zhruba o čtvrtinu.
Tato procenta jsme dosadili do modelu české domácnosti, která topí plynem a ročně spotřebuje 15 MWh. Při průměrné ceně 2,19 Kč/kWh z prvního pololetí 2026 zaplatí za vytápění přibližně 32 850 Kč. Druhý příklad počítá s elektrickým přímotopem, spotřebou 10 MWh a cenou 7,01 Kč/kWh, tedy s účtem kolem 70 100 Kč.
Typ závěsu Plyn (účet 32 850 Kč) Přímotop (účet 70 100 Kč) Běžný závěs (5 až 10 % ztráty oknem) asi 410 až 1 150 Kč ročně asi 880 až 2 450 Kč ročně Podšitý a utěsněný závěs (25 %) asi 2 050 až 2 875 Kč ročně asi 4 380 až 6 130 Kč ročně
Tabulka předpokládá, že závěsy visí zatažené každý večer celou sezonu. Kdo na ně v polovině večerů zapomene, ušetří zhruba polovinu. Peníze tedy nepřináší jedno dobře načasované zatažení, nýbrž stovky opakování od října do března. Podle nás právě tady leží hodnota celé rady: první krok je zdarma a s každým dalším večerem se úspora sčítá.
U dálkového tepla v paneláku se výsledek hůř odhaduje. Ceník Teplo pro Prahu na rok 2026 uvádí 752,49 až 806,53 Kč za GJ včetně DPH, skutečná úspora však závisí na měřičích, rozúčtování nákladů a na tom, zda radiátory regulují termostatické hlavice.
Látka, podšívka a přesah: na čem stojí izolační vrstva
Závěs hřeje díky vzduchové kapse, kterou uzavře mezi sebou a sklem. Čím méně vzduchu z ní uniká horem, dolem a po stranách, tím lépe chrání místnost před sáláním chladu i před studeným prouděním podél okna. Marketingové štítky typu samet, vlna či „termo“ proto vypovídají méně než tři praktické vlastnosti. Látka by měla být hustá, mít podšívku a přesahovat okenní otvor do stran.
Britský prodejce Direct Fabrics nechal závěsy proměřit v laboratoři. Samotná látka nebo podšívka snížila ztrátu přes dvojsklo zhruba o 31 až 32 procent, kombinace závěsu s podšívkou o 36 až 41 procent. Firma zároveň upozorňuje, že jde o ztrátu oknem, nikoli o celou fakturu. Dodává i postřeh, který zná každý, kdo večer sedává u okna: lidé zaznamenají vyšší pohodlí často dřív než nižší účet.
Hotové zatemňovací a tepelné závěsy se v českých e-shopech prodávají přibližně za 539 až 859 Kč za kus. Na běžné okno většinou padnou dva, investice se tak vrátí za jednu až dvě zimy.
Levnější triky než nové závěsy: těsnění, fólie a volný radiátor
Kde okny táhne, i ten nejlépe podšitý závěs se jen vlní v průvanu. Netěsnosti se dají najít bez přístrojů: stačí přejet rukou podél rámu, přiložit navlhčený prst nebo sledovat, zda se záclona pohne i při zavřeném okně. Nejčastěji uniká vzduch spárou mezi rámem a křídlem a v místech, kde za větru píská. Samolepicí E-profil o délce 20 metrů pro mezery 2 až 3 milimetry vyjde zhruba na 599 Kč a vystačí na několik oken.
Druhý častý prohřešek se odehrává pod parapetem. Příručka britské organizace
Energy Saving Trust radí, aby závěs končil mezi hranou parapetu a radiátorem. Dlouhá látka spadající přes topení odvede teplo za sebe přímo ke sklu. V českých bytech, kde radiátor téměř vždy sedí pod oknem, hrozí ještě jedna komplikace: těžký závěs přikryje termostatickou hlavici, ta zachytí teplo nahromaděné pod látkou a ventil přivře dřív, než se prohřeje zbytek pokoje. Lehká záclona nevadí.
Třetím levným pomocníkem je reflexní fólie za radiátor. Role 0,5 × 5 metrů stojí kolem 199 Kč a vrací část tepla, které by jinak pohltila studená obvodová stěna. Okno sice neřeší, ve dvojici se závěsy ale doplňuje večerní ochranu.
V redakci jsme z těchto kroků sestavili pořadí podle poměru ceny a účinku:
utěsnit spáry v oknech a dveřích, zkrátit nebo vyhrnout látku nad radiátor, zatahovat závěsy deset minut před západem slunce, u studené zdi doplnit fólii za topení, teprve potom kupovat nové podšité závěsy. Ranní větrání: jak zabránit plísni za zataženým oknem
Úsporné opatření má svou stinnou stránku. Když závěs drží teplo v pokoji, sklo zůstává přes noc chladnější a vlhký vzduch na něm snadno zkondenzuje. Státní zdravotní ústav ve svém
stanovisku k plísním spojuje potíže hlavně s nedostatečným větráním a vysokou vlhkostí, typicky v bytech s plastovými okny.
Proto ráno platí opačný postup než večer. Závěsy odhrnout, nechat okno a ostění oschnout a krátce, ale zostra vyvětrat. Odborník SZÚ Bohumil Kotlík bere orosené sklo jako jasný signál, že je čas otevřít okno dokořán. Slezská Ostrava doporučuje v zimě intenzivní větrání zhruba deset minut alespoň třikrát denně a relativní vlhkost ideálně pod 50 procenty. Levný vlhkoměr za pár stovek ukáže, zda rutina funguje.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková