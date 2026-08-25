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Podnikatelský balíček prošel vládou, má usnadnit podnikání

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Vláda schválila soubor 11 opatření Ministerstva průmyslu a obchodu, který má podnikatelům usnadnit komunikaci se státem a omezit administrativní zátěž. Jejich realizace je plánována do 30. září 2027.
Podnikatelský balíček prošel vládou, má usnadnit podnikání

Podnikatelský balíček prošel vládou, má usnadnit podnikání

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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