Podnikatelský balíček prošel vládou, má usnadnit podnikáníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Podnikatelský balíček prošel vládou, má usnadnit podnikání
Nálada v české ekonomice se během srpna mírně zhoršila. Podle údajů Českého statistického úřadu se souhrnný...
Druhé upisovací období Dluhopisu Republiky potrvá od 24. srpna do 4. října 2026. Ministerstvo financí v něm...
Polsko a Spojené státy chtějí těsněji propojit vojenskou medicínu na východním křídle NATO. Jak po jednání...
Stojíme před technologickou revolucí. Čteme o ní všude, média jsou jí plná a přátelé i rodina kupují akcie...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →