Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Štefan Margita zazpívá na hradeckém nábřeží. Koncert bude zdarma

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hradecké Eliščino nábřeží rozezní operní hudba. Tradiční Open Air pro Hradec nabídne vystoupení Štefana Margity, který letos slaví 70. narozeniny. Koncert Filharmonie Hradec Králové s názvem Štefan Margita 70: Opera Gala odstartuje ve středu 26.8. o půl deváté večer.
ilustrační foto

ilustrační foto

Zdroj: Zdeněk Puš
Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Les pod proudem: elektřina vede volně po povrchu, experti se diví, úřad to neřeší
Les pod proudem: elektřina vede volně po povrchu, experti se diví, úřad to neřeší
Kvůli opravám nádraží nepojedou v Hradci vlaky. Výluka zasáhne čtyři tratě
Kvůli opravám nádraží nepojedou v Hradci vlaky. Výluka zasáhne čtyři tratě

Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové budou ve středu 2. září výluky na čtyřech tratích, které...

Oprava Gočárova okruhu pokračuje podle plánu. Hotovo má být v říjnu
Oprava Gočárova okruhu pokračuje podle plánu. Hotovo má být v říjnu

Řidiči projíždějící po Gočárově okruhu v Hradci Králové musí dál počítat s omezením. Silničáři už položili...

Přívěs se utrhl z náklaďáku a prorazil zeď. Hasiči ji museli zbourat
Přívěs se utrhl z náklaďáku a prorazil zeď. Hasiči ji museli zbourat

V Častolovicích na Rychnovsku se uvolnil přívěs z nákladního auta a poškodil osobní vůz i nemovitost....

Razie na kratom a psychoaktivní látky: Policisté v kraji zajistili 8 tisíc kusů
Razie na kratom a psychoaktivní látky: Policisté v kraji zajistili 8 tisíc kusů

Téměř sedm desítek kontrol prodejen, osm tisíc zajištěných výrobků a pozitivní testy u více než poloviny...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.