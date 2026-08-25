Štefan Margita zazpívá na hradeckém nábřeží. Koncert bude zdarma

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Štefan Margita zazpívá na hradeckém nábřeží. Koncert bude zdarmaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Hradecké Eliščino nábřeží rozezní operní hudba. Tradiční Open Air pro Hradec nabídne vystoupení Štefana Margity, který letos slaví 70. narozeniny. Koncert Filharmonie Hradec Králové s názvem Štefan Margita 70: Opera Gala odstartuje ve středu 26.8. o půl deváté večer.
ilustrační foto
Zdroj: Zdeněk Puš
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →
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