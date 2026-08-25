359. MV-22B završil dodávky. Osprey má sloužit do roku 2055

Dodávka 359. exempláře MV-22B Osprey z 28. července 2026 završila Program of Record americké námořní pěchoty. Pro tento typ tím končí etapa budování plánované flotily a začíná období zaměřené především na její dlouhodobé udržení, technické úpravy a modernizaci.
Osprey přitom zůstává významnou součástí leteckých kapacit U.S. Marine Corps. Od dosažení počáteční operační způsobilosti v roce 2007 nalétaly stroje MV-22B dohromady více než 686 500 hodin a absolvovaly 114 operačních nasazení.
Z vrtulníku a letounu si bere rozdílné schopnosti
MV-22B byl vyvinut jako prostředek kombinující vlastnosti letadel s pevnými a rotačními nosnými plochami. Dokáže proto vzlétat a přistávat vertikálně podobně jako vrtulník, zároveň ale využívá rychlost a dolet charakteristické pro letouny s pevnými křídly.
Tato kombinace umožňuje námořní pěchotě přepravovat lidi i náklad rychleji a na větší vzdálenosti než pomocí dřívějších platforem. Osprey může operovat z obojživelných lodí i z provizorních stanovišť na pevnině. Stroje začleněné do Marine Expeditionary Units navíc mohou rozšiřovat operační dosah těchto jednotek prakticky kamkoliv na světě.
Význam MV-22B pro způsob nasazení americké námořní pěchoty zdůraznil zástupce velitele pro letectvo generálporučík William Swan. „MV-22B se nestal jen součástí naší flotily, ale zásadně změnil způsob, jakým Marine Air-Ground Task Force vytváří bojovou sílu. Velitelům poskytuje prostor pro rozhodování, který může nabídnout jen rychlost a dosah, a propojuje lodě, základny a rozptýlené síly způsobem, o němž si předchozí generace mohly nechat jen zdát. Dnes velitelé námořní pěchoty plánují operace s předpokladem, že MV-22B bude k dispozici,“ uvedl Swan.
Osprey zajišťuje většinu útočné podpory této kategorie
Za téměř dvě desetiletí operační služby získal MV-22B několik různých úloh. Námořní pěchota jej využívá při bojových operacích, logistice ve ztížených podmínkách, zdravotnických evakuacích i humanitární pomoci z předsunutých stanovišť po celém světě.
Podle zveřejněných údajů připadá na Osprey v současnosti 75 procent veškeré útočné podpory U.S. Marine Corps zajišťované prostředky s rotačními nosnými plochami.
Dokončení dodávek proto neznamená konec programu samotného. Plukovník Robert Hurst, programový manažer V-22 Joint Program Office, označil převzetí posledního stroje v rámci plánovaného programu za přechod k další fázi.
„Dokončení programu MV-22B Program of Record je významným milníkem. V-22 Osprey odlišuje Spojené státy od všech ostatních armád na světě operačním využitím konvertoplánové technologie. Dodávky MV-22B po 20 let rozšiřovaly dosah a bojovou účinnost americké Marine Air-Ground Task Force a tento stroj bude i nadále zásadně měnit možnosti na bojišti. Nadále se soustředíme na zvyšování připravenosti flotily, jejích schopností a na modernizaci MV-22B Osprey, který bude páteří námořní pěchoty po další desetiletí,“ uvedl Hurst.
Modernizace má udržet flotilu v provozu do roku 2055
Po dokončení dodávek se má další práce soustředit na úpravy již provozovaných strojů. Dlouhodobý plán U.S. Marine Corps počítá s tím, že MV-22B zůstane ve službě až do roku 2055.
Jednou z připravovaných změn je úprava kabeláže v motorových gondolách, která má snížit počet hodin potřebných na údržbu. Další iniciativa se týká zdokonalených převodovek rotorů s komponenty z rafinované oceli zpracované trojitým přetavením.
Námořní pěchota chce rovněž sjednotit konfigurace jednotlivých MV-22B napříč flotilou. Součástí modernizace má být i přepracování vybraných komponent s cílem zvýšit bezpečnost a zlepšit dlouhodobou udržitelnost provozu.
Podle Swana tak završení dodávek nepředstavuje konečný bod vývoje Ospreyů.
„Nemůžeme předpokládat, že tím, že MV-22B jednou proměnil letectvo námořní pěchoty, jeho vývoj skončil. Je naší odpovědností toto dědictví dále rozvíjet a zajistit, aby tento letoun zůstal připravený, relevantní, bezpečný a bojově účinný pro budoucí střety,“ uvedl Swan.