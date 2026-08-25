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359. MV-22B završil dodávky. Osprey má sloužit do roku 2055

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Americká námořní pěchota informovala o uzavření plánovaných dodávek konvertoplánů MV-22B Osprey. Převzetím 359. stroje se pozornost programu přesouvá od pořizování nových letounů k údržbě a modernizaci flotily, kterou chce U.S. Marine Corps udržet v provozu až do roku 2055.
359. MV-22B završil dodávky. Osprey má sloužit do roku 2055

359. MV-22B završil dodávky. Osprey má sloužit do roku 2055

Zdroj: Wikimedia Commons, MC1 Carla Burdt
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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