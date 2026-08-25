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Písek vybral investora pro stavbu nové čtvrti v části bývalých Žižkových kasáren

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Písek vybral investora, který v části bývalých Žižkových kasáren postaví novou čtvrť Pražská brána pro více než 900 obyvatel. BAK stavební společnost za pozemky, na nichž bude stavět, městu zaplatí 37,5 milionu korun bez daně.
Písek vybral investora pro stavbu nové čtvrti v části bývalých Žižkových kasáren

Písek vybral investora pro stavbu nové čtvrti v části bývalých Žižkových kasáren

Zdroj: Město Písek
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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