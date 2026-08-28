VIDEO: Radost i trápení ve frontě. Výprodej kostýmů v Olomouci čelil kritice

Ve čtvrtek ráno odstartoval prodej kostýmů z portfolia Moravského divadla Olomouc, o zásoby, které už olomoucká kulturní instituce pro své potřeby nevyužije, byl obrovský zájem. Počet zákazníků předčil i očekávání zástupců divadla, které již dva týdny před začátkem akce odbavovali řadu telefonických i e-mailových dotazů k výprodeji fundusu.
Fronta lidí u skladu měřila stovky metrů, první zájemci čekali na kostýmy prodávané za zbytkovou cenu 20 až 500 korun již několik hodin před otevřením. A to se nakonec vyplatilo, příjezd jen krátce před zahajovací 9. hodinou už znamenal zadní pozici v dlouhé frontě. Zatímco část zákazníků byla spokojená s nákupem zajímavých prvků pro své sbírky nebo koníčky, další odcházeli zklamaní či naštvaní.
„Dorazil jsem na ohlášený začátek, a i tak jsem se nedostal na řadu. Celá fronta byla na slunci, bez jakékoliv organizace, vytvořeného stínu, nebo třeba toalet. Pořadatelé brali dovnitř najednou jen 13 lidí na neomezeně dlouhou dobu. Přičemž lidem, kteří dorazili po 10. hodině bylo již sděleno, že se do 16:00 nejspíše nedostanou na řadu a čekají na vlastní riziko. No a na mé dotazy směřované pořadatelům odvětili, že je to nezajímá, je to náš problém a nemají čas se čekajícím zájemcům věnovat,“ zlobil se Filip Švestka.
„Organizátoři jsou arogantní s tím, že podle nich je stát pět hodin na slunci v pořádku, a pokud se nedostaneme na řadu, tak máme přijít zítra. Tři sta kilometrů, určitě! Majitelé okolních pozemků vyhrožují zavoláním policie, protože jim lidi „stojí, kálí a čůrají kolem“. Na parkující již policii volali v deset. Žádná omluva, snaha o nějaké řešení, jen info, že nečekali tolik lidí. Neuvěřitelná ostuda,“ přidala se na sociálních sítích další účastnice výprodeje.
Podle zástupců Moravského divadla omezení počtu osob, které mohly zamířit do skladu, pramenila z bezpečnostních důvodů. „Obrovský zájem o prodej divadelního fundusu pro nás byl mimořádnou zkušeností a od počátku jsme situaci na místě průběžně vyhodnocovali a upravovali organizaci tak, abychom mohli odbavit co nejvíce zájemců. Posílili jsme počet obsluhujících a zkrátili jsme dobu, kterou mohli jednotliví nakupující strávit výběrem přímo ve skladu, aby se na řadu dostali další čekající. Pravidelně jsme také informovali o tom, které druhy kostýmů či segmenty už jsou vyprodané, aby lidé zbytečně nečekali, pokud přijeli právě za konkrétním typem zboží,“ sdělila mluvčí Moravského divadla a Moravské filharmonie Vlasta Pechová.
[clanek:898552]
Jako nejdůležitější krok představitelé divadla označují prodloužení prodejní doby, aby obsloužili zákazníky, kteří už na prodejní akci přijeli. „Nechtěli jsme připustit situaci, aby někdo po celodenním čekání musel odejít, aniž by se na něj dostalo. Právě toto rozhodnutí podle reakcí návštěvníků patřilo k nejvíce oceňovaným krokům. Uvědomujeme si, že se na sociálních sítích objevily i kritické komentáře, zejména kvůli dlouhému čekání, které při tak mimořádném zájmu nebylo možné zcela eliminovat. Zároveň jsme však během dne obsloužili stovky zájemců a těší nás, že naprostá většina z nich odcházela spokojená. To je pro nás při hodnocení celé akce nejdůležitější,“ komentovala mluvčí.
Navzdory předpokladům se veškeré zásoby nevyprodaly v průběhu úvodního dne, výprodej tak pokračuje i v pátek. Již s dalšími změnami pro komfortnější průběh. S pátečním polednem už pak speciální akce končila. „Pro dnešní prodejní den jsme posílili organizační tým, který bude koordinovat příjezd návštěvníků, zejména těch, kteří přijíždějí automobilem. Chceme předejít nevhodnému parkování a komplikacím s průjezdem k přilehlým skladům. Zájemce jsme proto vyzvali, aby svá auta pokud možno nechali na okolních parkovištích a ke skladu přišli pěšky. Na místě bude k dispozici také balená voda, kterou budeme rozdávat návštěvníkům, kteří ji vzhledem k horkému počasí budou potřebovat,“ přiblížila Vlasta Pechová.