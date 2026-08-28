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Jak bude vypadat svět za 10 let: Renomovaný fyzik předpověděl zimu umělé inteligence

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Umělá inteligence změní svět k nepoznání během deseti let, tvrdí renomovaný fyzik Alexander Wissner-Gross. Superinteligence podle něj vyřeší zásadní problémy medicíny a vědy, definuje vědomí a možná odhalí mimozemské civilizace.
Jak bude vypadat svět za 10 let: Renomovaný fyzik předpověděl zimu umělé inteligence

Jak bude vypadat svět za 10 let: Renomovaný fyzik předpověděl zimu umělé inteligence

Zdroj: Pexels
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