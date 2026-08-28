Řidiči Tesly oklamali autopilota figurkou Dwayne Johnsona. Teď musí miliony aut projít aktualizací

Na čínských videoplatformách se v posledních měsících rozšířily klipy, ve kterých řidiči Tesly přichytí k vnitřnímu zpětnému zrcátku miniaturní figurku, často s rysy Dwayna Johnsona, a kabinová kamera přestane rozpoznávat, že za volantem nikdo nedává pozor. Podle reportáže magazínu WIRED jeden čínský majitel Modelu 3 s podobnou atrapou ujel přes 400 kilometrů a tvrdil, že po dobu třiceti minut nedostal jediné bezpečnostní upozornění. Čínský úřad pro regulaci trhu SAMR na to 21. srpna 2026 reagoval razantně: oznámil svolávací akci pro 2 740 642 vozů Model 3 a Model Y vyrobených mezi 4. březnem 2019 a 7. prosincem 2025. Všechna tato auta musí projít bezdrátovou softwarovou aktualizací, která posílí sledování pozornosti řidiče při aktivním asistovaném řízení. Návštěva servisu není nutná; Tesla kontaktuje jen majitele vozů, u nichž OTA aktualizaci nepůjde provést na dálku.
Plastová hlava za pár korun a autopilot mlčí
Trik je překvapivě primitivní. Figurka nebo jiná atrapa obličeje, stačí velikost zhruba pingpongového míčku, se umístí tak, aby kabinová kamera „viděla“ dopředu mířící tvář místo skutečného řidiče. Na čínských e-shopech Taobao, Xianyu i na platformě Douyin se podle WIRED prodávaly desítky variant celebritních hlaviček. Holá hlava připomínající Dwayna Johnsona se stala nejvirálnější, protože její jednoduchý tvar kamera snadno vyhodnotí jako lidský obličej.
Nejde přitom o jedinou metodu. Čínští řidiči zkoušeli i krytky webkamer, statické fotografie obličeje, lentikulární obrázky simulující mrkání nebo miniaturní displeje přehrávající smyčku s pohybem hlavy. Společným jmenovatelem je vždy totéž: systém, který měl hlídat pozornost, se spokojil s něčím, co pozornost pouze předstíralo.
Co přesně regulátor Tesle vytkl
Důležité je oddělit virální zábavu od úředního jazyka. Oznámení SAMR nezmiňuje figurku Dwayna Johnsona ani žádnou konkrétní atrapu. Popisuje problém technicky: dosavadní mechanismus sledování pozornosti řidiče při aktivním asistovaném řízení byl nedostatečný. Figurka je ale názornou ilustrací přesně téhož problému: systém, který se spoléhal převážně na kontrolu točivého momentu volantu, nedokázal spolehlivě ověřit, zda řidič opravdu sleduje silnici.
Náprava vypadá takto: ke stávající kontrole volantu se přidá sledování řidiče kabinovou kamerou. Auto má při aktivním Autopilotu dřív a důrazněji upozorňovat na pohled mimo vozovku. Tesla v manuálu už dnes popisuje eskalaci varování, od vizuálního upozornění přes dočasné vypnutí funkce pro zbytek jízdy až po delší pozastavení při opakovaném zneužití. Aktualizace má tuto eskalaci propojit s kamerovými daty, ne jen s tlakem na volant.
Ve stejný den Tesla v Číně oznámila i druhou, samostatnou akci pro 2,98 milionu vozů kvůli nouzovým dveřním prvkům a softwaru ovládání oken po nehodě. Jde o odlišný problém, ale v titulcích se obě kampaně snadno míchají.
Hra na kočku a myš není jen čínská specialita
Obcházení dohledu Tesly není novinka. Už v roce 2018 americký úřad NHTSA označil za nebezpečné zařízení Autopilot Buddy, závaží na volant, které simulovalo přítomnost rukou. V roce 2024 pak NHTSA otevřela šetření účinnosti předchozí softwarové nápravy Tesly a evidovala 20 havárií u vozidel, která už měla opravu nainstalovanou. Přesný počet nehod způsobených konkrétně figurkami nebo atrapami obličeje ale veřejně znám není.
Čínská vlna se liší formou, ne podstatou. Zatímco americká metoda cílila na kontrolu rukou, čínská zneužívá kabinovou kameru. Obojí ukazuje na stejný strukturální problém: u asistence úrovně Level 2 zůstává monitorování řidiče věčnou hrou na kočku a myš. Tesla sama na svých stránkách uvádí, že ani systém Full Self-Driving (Supervised) z vozu nedělá autonomní auto a řidiče nenahrazuje.
Jak si vedou BMW a Volkswagen
Srovnání s konkurencí ukazuje různé přístupy ke stejnému problému:
- BMW Highway Assistant používá kameru sledující směr pohledu, stav očí a pohyby hlavy. Na schválených úsecích umožňuje jízdu bez rukou na volantu do 130 km/h, tedy vyšší stupeň automatizace, ale s přísnějším kamerovým dohledem od začátku.
- Volkswagen Travel Assist je konzervativnější: kombinuje adaptivní tempomat a asistenta jízdy v pruhu, ale výslovně vyžaduje obě ruce na volantu. Žádný režim bez rukou na volantu nenabízí.
Tesla se po čínské aktualizaci přiblíží modelu BMW, tedy kombinaci kontroly volantu a kamery. Otázka, kterou veřejné materiály nezodpovídají, je, zda nový software obsahuje i detekci živosti, tedy schopnost rozlišit skutečný obličej od plastové figurky. Pokud ne, další kolo kočky a myši může být jen otázkou času.
Co to znamená pro české majitele
Oznámená akce běží přes čínský regulátor a týká se vozů na čínském trhu. Na české stránce Tesly se tato konkrétní kampaň zatím veřejně neobjevuje. Pro českého majitele Modelu 3 nebo Y je rozhodující VIN a případná notifikace od Tesly, ne samotný fakt, že auto sjelo z linky v Šanghaji.
Pokud by se obdobná softwarová akce rozšířila i na evropská vozidla, postup je standardní: upozornění přijde na displej auta a do aplikace Tesla, aktualizace proběhne přes Wi-Fi bez návštěvy servisu. Stačí držet auto připojené a kontrolovat kartu „Software“.
Plastová hlava Dwayna Johnsona za pár desítek korun odhalila slabinu systému, který hlídá miliony řidičů. Oprava přijde bezdrátově a zdarma. Jestli bude stačit, ukáže až příští figurka.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík