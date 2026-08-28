Dnes udeří na část Česka silné bouřky. Ze západu postupuje nebezpečný bouřkový systém

Nejprve bude horko, potom přijde prudká změna
Před příchodem bouřek bude na většině našeho území ještě pokračovat velmi teplé letní počasí. Příliv teplého vzduchu od jihu dnes vyvrcholí před zvlněnou studenou frontou, která začne během odpoledne postupovat přes Česko od západu.
Nejvyšší denní teploty vystoupí většinou na 28 až 32 °C, v nejteplejších oblastech jižních Čech nebo Moravy se mohou dostat až kolem 33 °C. Na západě Čech bude kvůli dřívějšímu příchodu oblačnosti o něco chladněji.
Obr. 1: Předpověď srážek na dnešních 18 hodin - zejména v západní polovině Česka lze již očekávat organizované bouřkové systémy (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Atmosféra přitom nebude pouze teplá a vlhká, ale zároveň velmi dynamická. Nad západní část střední Evropy zasahuje silné proudění ve vyšších hladinách atmosféry, což vytváří výrazný střih větru - tedy změnu rychlosti a směru větru s výškou. Právě ten může podporovat vznik dobře organizovaných a dlouho žijících bouřek včetně supercel.
V Německu už vznikají velmi silné bouřky
Vývoj je důležité sledovat také západně od našich hranic. Nad Německem dnes panují podmínky vhodné pro velmi intenzivní konvekci. Německá meteorologická služba DWD upozorňuje na bouřky doprovázené přívalovými srážkami, kroupami a silnými nárazy větru. Zejména v Bádensku-Württembersku a později v Bavorsku může při nejsilnějších bouřkách vítr dosahovat 100 až více než 120 km/h.
Obr. 2: Před příchodem srážek bude na jihu Čech zřejmě nejtepleji - a to i 34 °C (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
V jihozápadním Německu se zároveň vytvářejí rozsáhlejší bouřkové systémy s vloženými supercelárními buňkami. U nejlépe organizovaných supercel je vzhledem k silnému střihu větru reálným rizikem také vznik tornáda. Jedna z těchto bouřkových oblastí je nyní sledována i kvůli dalšímu postupu směrem k českým hranicím. Podle současného vývoje by se měla později během dne přiblížit k západním až severozápadním Čechám. Upozorňujeme zároveň, že vznik tornáda nelze předpovědět, můžeme pouze upozornit na podmínky, které jsou s jeho vznikem spojeny.
První na řadě budou západní Čechy
Bouřková aktivita začne v Česku výrazněji narůstat během odpoledne. Největší pravděpodobnost silných bouřek se očekává v západních a jihozápadních Čechách, tedy především v Karlovarském a Plzeňském kraji a následně v dalších částech západní poloviny Čech. Právě zde budou nejpříznivější podmínky také pro vznik supercel.
Jedna z aktuálně sledovaných bouřkových struktur z Německa může během odpoledne zasáhnout zejména Karlovarsko. Při postupu přes hranici se očekává její částečné zeslábnutí, nelze ale vyloučit velmi silné nárazy větru a lokální škody. Později budou bouřky pokračovat dále do centrálních Čech, kde by měla jejich intenzita postupně klesat.
Největším rizikem bude tentokrát vítr
Dnešní bouřky mohou přinést několik nebezpečných jevů.
Lokálně se očekávají nárazy větru kolem 70 až 100 km/h, které už mohou lámat větve a stromy, poškozovat střechy nebo působit problémy v energetice a dopravě. Přidat se mohou také kroupy kolem 2 cm a krátkodobé přívalové srážky. Během intenzivnější bouřky může spadnout přibližně 20 až 40 mm vody, lokálně i více.
ČHMÚ vydal před silnými bouřkami výstrahu, která na západě začíná platit během odpoledne a v dalších oblastech postupně později. Upozorňuje zejména na přívalový déšť kolem 35 mm, menší kroupy a nárazy větru kolem 70 km/h. Vzhledem k charakteru dnešní situace ale mohou nejlépe organizované bouřky tyto hodnoty lokálně překročit. V případě výskytu jevů jako je downburst nebo microburst i výrazně.
Obr. 3: Přechod bouřkového systému je pěkně vidět na linii konvergence fronty - tedy na místě, kde se západní proudění s vyššími nárazy větru setká se s jižním prouděním také s vyššími nárazy větru, které ještě je spojené s horkým prouděním. Dnes tedy pozor obecně na vítr a větrné jevy (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Proč dnes hrozí supercely?
Supercela není v žádném případě synonymem pro každou silnou bouřku. Jde o specifický typ bouře s dlouhodobě rotujícím výstupným proudem – takzvanou mezocyklónou. K jejímu vzniku je kromě teplého a vlhkého vzduchu velmi důležitý právě výrazný vertikální střih větru. Ten dnes dosahuje nejvyšších hodnot zejména nad západní a jihozápadní částí našeho území.
Díky tomu se bouřka nemusí rychle „udusit“ vlastními srážkami, ale může zůstat organizovaná delší dobu a urazit velkou vzdálenost. Takové bouřky pak mohou produkovat výrazně silnější vítr, větší kroupy a intenzivnější srážky než běžné letní bouřky.
Ne každá dnešní bouřka samozřejmě bude supercelární. Tyto struktury se objeví pouze lokálně, právě tam ale může být počasí nejnebezpečnější.
Na Moravu dorazí změna až v noci
Zatímco západní polovina Čech začne bouřky řešit už během odpoledne a večera, na Moravě a ve Slezsku bude velkou část dne ještě teplo a relativně klidno, tedy pokud nepočítáme výrazné jižní proudění (Obr. 3). Srážky sem dorazí většinou až pozdě večer a během noci na sobotu. Bouřková aktivita už by při postupu k východu měla postupně slábnout a srážky budou častěji přecházet do běžného deště.
V Čechách může naopak po přechodu nejsilnějších bouřek nějakou dobu pokračovat déšť, přechodně i vydatnější. Během druhé poloviny noci začnou srážky od jihozápadu postupně ustávat.
Obr. 4: Extrémně silná bouře u Bodamského jezera mířící na Karlovarsko, kam dorazí kolem 15. hodiny. Očekává se, že zeslábne, ale může vytvářet podmínky pro vznik přidružných bouřek, včetně supercel (zdroj: Wetterzentrale.de)
U podobné situace lze dobře předpovědět oblast se zvýšeným rizikem silných bouřek, mnohem obtížnější je ale několik hodin dopředu určit jejich přesnou dráhu. Bouřka, případně supercela, může zasáhnout úzký pás území, zatímco jen několik kilometrů vedle téměř nezaprší. Stejně tak se může během svého postupu rychle zesílit nebo naopak rozpadnout. Proto bude během odpoledne a večera důležité sledovat aktuální radar a výstrahy.
Zvláštní pozornost by dnes měli věnovat situaci obyvatelé západních a jihozápadních Čech. Pokud se k vašemu místu blíží intenzivní bouřka, není vhodné čekat venku na její příchod. Silný vítr (húlava) může dorazit ještě před samotným přívalovým deštěm.
Po frontě se v sobotu výrazně ochladí
Dnešní bouřky zároveň ukončí současnou krátkou epizodu tropického počasí. V sobotu už budou nejvyšší teploty většinou jen mezi 21 a 26 °C. Zpočátku se ještě objeví větší oblačnost a především v severovýchodní polovině republiky také déšť nebo přeháňky, postupně ale budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat.
Nejdůležitější část dnešního počasí nás ale teprve čeká. Odpoledne a večer bude potřeba sledovat hlavně západ Čech a další postup bouřek z Německa.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz