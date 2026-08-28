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Dnes udeří na část Česka silné bouřky. Ze západu postupuje nebezpečný bouřkový systém

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Část Česka dnes čekají silné až ojediněle velmi silné bouřky. Největší riziko se týká západních a jihozápadních Čech, odkud budou bouřky během odpoledne a večera postupovat dále do vnitrozemí. V Německu se už nyní vyskytují velmi intenzivní bouřky včetně supercel a tamní meteorologové varují před přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru přes 100 km/h.
Dnes udeří na část Česka silné bouřky. Ze západu postupuje nebezpečný bouřkový systém

Dnes udeří na část Česka silné bouřky. Ze západu postupuje nebezpečný bouřkový systém

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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