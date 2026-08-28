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Domácí Míša řezy s kakaovým korpusem: Jemný tvarohový krém se rozplývá na jazyku a čokoládová poleva vše završuje

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Míša řezy jsou u nás doma naprostá klasika - kakaový korpus, svěží tvarohový krém a lesklá čokoládová poleva. Recept zvládne i začátečník a nejlépe chutná druhý den.
Fotografie k Míša řezům

Fotografie k Míša řezům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Tvarohová nostalgie v každém soustu: Míša řezy s kakaovou polevou a smetanovým krémem, které se rozplývají na jazyku
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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