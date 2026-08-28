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Firmy budou muset vysvětlit, proč lidé berou rozdílné mzdy. Vyjednávání o penězích se mění

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Dennívýzva
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Otázka platu patří při pracovním pohovoru k nejcitlivějším chvílím. Uchazeč nechce říct málo, firma zase často nechce nabídnout víc, než musí. Tento systém se ale postupně mění. Transparentnější odměňování má omezit situace, kdy o výplatě rozhoduje hlavně schopnost vyjednávat, a větší váhu dát skutečné hodnotě práce.
Vyjednávání o platu se mění: Firmy budou muset zdůvodnit, proč lidem za práci platí rozdílně.

Vyjednávání o platu se mění: Firmy budou muset zdůvodnit, proč lidem za práci platí rozdílně.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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