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Spoluzávislost, fenomén, který ovlivňuje miliony lidí. Nikdo to ale neřeší

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Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je v Česku kolem jednoho milionu osob závislých nebo s rizikovým chováním. Pokud předpokládáme, že každá taková osoba má v rodině jen tři blízké, zasahuje závislost nejméně třetinu obyvatelstva. A to jsou podsazená čísla. Realita je ještě horší. Terapeut Jan Jílek zemřel v roce 2019 a je
profimedia-0302901812

profimedia-0302901812

Zdroj: Ilustrační foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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