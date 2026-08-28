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Milovaného mopsíka chtěl seniorce ukrást opilý a zfetovaný muž před řeznictvím

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Uvázaný pes před obchodem s uzeninami zaujal dvojici mužů v Plzni na Klatovské třídě. Nejprve si zvíře prohlíželi a pak se dokonce zeptali prodavačky, která zrovna vyšla před prodejnu, zda není její. Když zavrtěla hlavou, rozhodli se psa ukrást. Obsluha obchodu ale začala křičet a uslyšel to i jeden ze zákazníků ve frontě. Ke smůle zlodějů šlo o policistu v civilu. Jednoho muže zadržel, po druhém pátrají.
Milovaného mopsíka chtěl seniorce ukrást opilý a zfetovaný muž před řeznictvím

Milovaného mopsíka chtěl seniorce ukrást opilý a zfetovaný muž před řeznictvím

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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