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Postup na záchranu umírající orchideje, který nemá konkurenci. Dokonce i zkušení pěstitelé jen nechápavě zírají

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Dennívýzva
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I když se může zdát, že vaše orchidej uvadla, kořeny uhnily a zežloutlé listy opadaly, s jejím vyhozením rozhodně nespěchejte. Následující kroky ji pomohou opět oživit.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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