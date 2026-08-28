Postup na záchranu umírající orchideje, který nemá konkurenci. Dokonce i zkušení pěstitelé jen nechápavě zírají

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Postup na záchranu umírající orchideje, který nemá konkurenci. Dokonce i zkušení pěstitelé jen nechápavě zírajíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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I když se může zdát, že vaše orchidej uvadla, kořeny uhnily a zežloutlé listy opadaly, s jejím vyhozením rozhodně nespěchejte. Následující kroky ji pomohou opět oživit.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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