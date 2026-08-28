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Jaromír Hanzlík si vydělal na byty v centru Prahy. Dnes žije v ústraní v nenápadném domě u Sázavy

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Herec Jaromír Hanzlík patřil k největším hvězdám českého filmu a velkým idolům žen. Svůj současný život se ale rozhodl spojit s poklidnou středočeskou vesnicí.
Jaromír Hanzlík

Jaromír Hanzlík

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
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