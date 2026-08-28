FOTO, VIDEO: V Jihlavě jsou tři nové autobusy, řidič dobíhající cestující nevidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
FOTO, VIDEO: V Jihlavě jsou tři nové autobusy, řidič dobíhající cestující nevidí
Celý začínající víkend se budou řidiči na Vysočině mnohem častěji setkávat s policejními hlídkami. Strážci...
V příštím týdnu se bude na letišti Jihlava–Henčov konat vojenský výcvik jednotek Armády České republiky z...
Šestý ročník festivalu Varhanní Vysočina začne už v polovině září koncertem v Jihlavě. Alfred Habermann...
Šestice mužů si loni koupila přes čtyři tisíce litrů nafty. Cena 25 korun za litr byla výrazně nižší než u...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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