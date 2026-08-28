Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

FOTO, VIDEO: V Jihlavě jsou tři nové autobusy, řidič dobíhající cestující nevidí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jihlavský dopravní podnik dnes představil nové autobusy na zemní plyn, které budou jezdit ulicemi města. Ředitel Radim Rovner se věnoval i několika otázkám, které cestující často řeší.
FOTO, VIDEO: V Jihlavě jsou tři nové autobusy, řidič dobíhající cestující nevidí

FOTO, VIDEO: V Jihlavě jsou tři nové autobusy, řidič dobíhající cestující nevidí

Zdroj: Dalibor Mašek
Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
VIZUALIZACE: V Pelhřimově už ví, jak bude vypadat nový venkovní bazén
VIZUALIZACE: V Pelhřimově už ví, jak bude vypadat nový venkovní bazén
Bezpečný návrat z prázdnin. Policisté dnes zahájí rozsáhlé kontroly na silnicích
Bezpečný návrat z prázdnin. Policisté dnes zahájí rozsáhlé kontroly na silnicích

Celý začínající víkend se budou řidiči na Vysočině mnohem častěji setkávat s policejními hlídkami. Strážci...

V okolí henčovského letiště bude živo, armáda tam plánuje vojenský výcvik
V okolí henčovského letiště bude živo, armáda tam plánuje vojenský výcvik

V příštím týdnu se bude na letišti Jihlava–Henčov konat vojenský výcvik jednotek Armády České republiky z...

FOTO: Oprava varhan ve Vysokých Studnicích pokračuje, festival je chce zviditelnit
FOTO: Oprava varhan ve Vysokých Studnicích pokračuje, festival je chce zviditelnit

Šestý ročník festivalu Varhanní Vysočina začne už v polovině září koncertem v Jihlavě. Alfred Habermann...

Muži koupili levnou naftu. Nyní jsou obvinění z trestného činu a hrozí jim vězení
Muži koupili levnou naftu. Nyní jsou obvinění z trestného činu a hrozí jim vězení

Šestice mužů si loni koupila přes čtyři tisíce litrů nafty. Cena 25 korun za litr byla výrazně nižší než u...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.