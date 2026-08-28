Mandelinky zmizí z brambor po jednom postřiku. Stojí pár korun a máte ho doma v kuchyni

Na první pohled je mandelinka bramborová (
Leptinotarsa decemlineata) poměrně roztomilý hmyz. Opak je ale pravdou. Škody, které dokážou během poměrně krátké doby napáchat, jsou nevratné a mohou vás stát celou pracně vypěstovanou úrodu. Není jednoduché se jich zbavit, nicméně existuje řešení, po němž se mandelinky na vašich záhonech už znovu neobjeví. Tajemství tkví v docela obyčejném octu, který jistě doma máte. Americký brouk zničí celou úrodu brambor
Mandelince bramborové se říká také americký či koloradský brouk. Jak z názvu vyplývá, její domovinou je Severní Amerika a na ostatní kontinenty se dostala v druhé polovině 19. století. Má délku 6–11 mm a
typické oranžovožluté zbarvení s černými pruhy na krovkách. Jejich množení je velmi rychlé, dospělá samice po páření klade vajíčka na spodní strany listů, aby byla chráněna před přímým sluncem. V průběhu května a června každá dospělá samice naklade až 3 000 vajíček.
Stejně jako dospělí jedinci i larvy přispívají k devastaci úrody. V teplejších oblastech dokonce může páchat škody i na lilku či rajčatech. Zimu mandelinky přežívají v půdě, přičemž
jim více vyhovuje půda písčitá než jílovitá s vyšším obsahem humusu. Pokud mandelinky sbíráte a nevíte, co s nimi, můžete si z nich udělat nálev a následně jím brambory postříkat. Mandelinky jsou jedovaté a při vysoké koncentraci tohoto jedu se samy otráví. Obyčejný ocet je nedocenitelný
Ocet zdaleka nepatří pouze do kuchyně. Je naprosto nepostradatelným pomocníkem při úklidu domácnosti, dokáže výborně vyčistit spáry,
odstranit vodní kámen, zatočit s mastnotou i odstranit skvrny z oblečení. Tím ale jeho účinky zdaleka nekončí. Ukázalo se, že právě octový nálev je velmi efektní při boji s tímto bramborovým škůdcem. Zdroj fotografie: Pixabay
Naplňte 10litrový kýbl vodou a přidejte sušenou hořčici. Následně přidejte asi 100 ml octa a vše dobře promíchejte. Tento postřik je během chvilky připravený k použití a můžete ho pomocí rozprašovače aplikovat přímo na mandelinky a rostliny brambor. Postřik
funguje výborně na všechna vývojová stádia mandelinky a stejně tak ho můžete použít i proti slimákům či mšicím. Roztok aplikujte ideálně ve večerních hodinách, kdy už nehrozí, že by slunce popálilo listy rostlin.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz