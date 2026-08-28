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Mandelinky zmizí z brambor po jednom postřiku. Stojí pár korun a máte ho doma v kuchyni

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Mandelinka bramborová představuje pro brambory největšího škůdce. Množí se velmi rychle a dokáže zničit celou úrodu. Jednoduchý postřik jí v tom ale zabrání.
Mandelinky zmizí z brambor po jednom postřiku. Stojí pár korun a máte ho doma v kuchyni

Mandelinky zmizí z brambor po jednom postřiku. Stojí pár korun a máte ho doma v kuchyni

Zdroj: Heinonlein / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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