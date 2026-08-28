Nejhorší vejce ze supermarketu: Češi je snídají každý den a ani neví, co je s nimi špatně

Vejce hodí do košíku skoro každý. Většina lidí sáhne po nejlevnější krabici, doma z nich udělá míchaná a číslo na skořápce vůbec neřeší. Přitom právě tahle jediná číslice napoví víc než cena i sliby na obalu. Prozradí, jak slepice žila a jak dobré vejce nesete domů.
Číslo na skořápce prozradí, jak slepice žila
Na každém vejci je vyražený kód a hned první číslice je ta nejdůležitější. Rozlišuje čtyři způsoby chovu:
nula patří ekologickému chovu, jednička volnému výběhu, dvojka halovému chovu na podestýlce, trojka kleci. Přečtěte si také: Zapomenutý trik československých seniorek na husté vlasy. Stojí 40 korun a mladé Češky už ho vůbec neznají
Za číslicí následuje označení země, u nás CZ, a číslo konkrétního hospodářství, takže jde dohledat, odkud vejce doopravdy pochází.
Obecně platí, že s nižším číslem roste i kvalita života nosnice. Nejhůř je na tom trojka. V jediné kleci se mačká kolem dvaceti slepic a životního prostoru má každá sotva víc než jeden arch papíru, takže se za celý život prakticky nepohne z místa. Dvojka je o stupeň dál. Slepice se projdou po hale, na denní světlo ani ven se ale nedostanou a na metru čtverečním jich může být až devět.
Klecová vejce z pultů mizí, hlídejte i dvojku
Nejhorší varianta z obchodů naštěstí odchází. Chov slepic v klecích u nás zakáže zákon od 1. ledna 2027 a velké řetězce šly ještě dál. Billa, Albert, Kaufland, Tesco, Lidl i velkoobchod Makro se zavázaly, že klecová vejce přestanou prodávat už do konce roku 2025, tedy o rok dřív, než musely. Pokud dnes na skořápce trojku přesto najdete, jde o výjimku, která brzy zmizí úplně.
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Tím ale pozornost nekončí. Nejlevnější krabice na pultě bývají halové dvojky a spousta kupujících je bere v dobré víře, že mimoklecový původ sám o sobě stačí. Halový velkochov má ale k výběhu daleko. Roli hraje i země původu. Nejlevnější vejce navíc často putují do regálu ze zahraničí a mají za sebou delší cestu, takže u kódu koukněte i na zemi.
Stáří vejce odhalíte doma sklenicí vody
Způsob chovu není jediné, co dělá vejce dobrým, nebo špatným. Druhá věc je stáří. Staré vejce vypadá v krabici stejně jako čerstvé, doma ho ale odhalíte během chvilky. Stačí ho ponořit do sklenice se studenou vodou a sledovat, jak se chová:
úplně čerstvé zůstane ležet na dně, zhruba týdenní se ve vodě nadzvedne a stojí užším koncem vzhůru, to, které vyplave až k hladině, má uvnitř nabobtnalou vzduchovou bublinu a patří do koše. Přečtěte si také: Nejhorší tavený sýr z českých supermarketů. Češi ho mažou na pečivo i dětem a netuší, co je uvnitř
Ještě víc napoví samotné rozklepnutí. U čerstvého kusu drží žloutek pevně nad bílkem a ten kolem něj zůstává kompaktní, místo aby se rozutekl po talíři. Čím je vejce starší, tím vodnatější má bílek a tím víc se žloutek propadá do plochy. Rozhodující je ale nos. Když vejce po rozklepnutí zavání, žádné smažení ani vaření už ho nezachrání a putuje rovnou pryč. Každý kus proto rozklepněte zvlášť do hrnečku a teprve pak ho přidejte ke zbytku. Jedno zkažené vám tak neshodí celou snídani.
O stáří vejce napoví sklenice vody i to, jak pevně po rozklepnutí drží žloutek a bílek kolem něj. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Tmavý žloutek ještě není známka kvality
Spousta lidí věří, že sytě oranžový žloutek znamená lepší vejce. Tak to ale není. Odstín žloutku se dá řídit krmivem a barvicí složky se do něj přidávají i ve velkochovech. Sytější barva tedy potěší oko u regálu, o čerstvosti ani o kvalitě samotného vejce už ale neřekne nic.
Vybrat lepší vejce přitom zvládne u regálu každý. Vedle kódu a data mrkněte i na skořápku, suchá a nepopraskaná snižuje riziko, že se dovnitř dostanou bakterie. Doma je neoplachujte, na povrchu je ochranný film, který by voda smyla, a nechte je v původní papírové krabičce. V lednici je nechte na poličce uvnitř, kde je teplota stálejší než ve dveřích. V létě nenechávejte jídla se syrovými vejci, jako je tatarská omáčka nebo tiramisu, dlouho ležet v teple. Těhotné, senioři, malé děti i lidé s oslabenou obranyschopností by měli sázet jen na vejce pořádně provařená nebo propečená.
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Zdroje: https://www.marianne.cz/marianne-bydleni/poradna/jeden-pohled-po-rozklepnuti-napovi-vic-nez-test-s-vodou-jak-poznate-opravdu-cerstva-vejce-40216, https://www.ecoista.cz/jiz-letos-zmizi-z-ceskych-supermarketu-klecova-vejce-o-rok-drive-nez-vyzaduje-zakon/, https://www.blog.scuk.cz/post/znaceni-vajec, https://www.tiscali.cz/kod-na-vajicku-prozradi-farmu-chov-i-zemi-puvodu-staci-znat-jedno-cislo-a-v-obchode-uz-nikdy-nesahnete-vedle-733457, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/cerstva-vejce-30000825.html